Där väntade Italien som självklart var stora favoriter att ta sig vidare till VM 2018. Sverige lyckades stoppa Italiens drömmar om VM genom att göra endast ett mål genom Jakob Johanssson. Ett brilliant och väloragnserat försvarspel gjorde italienarna målösa, och Sverige tog vidare mot VM. Där fortsätter det svenska äventyret under 2018.

Den kanske bästa svenska presentationen under 2017 är när Sveriges herrlandslag i fotboll kvalificerade sig till VM. Från att hamnat i en grupp med både Holland och Frankrike så såg det mycket mörkt ut för ett svenskt avancemang.

Under 2017 så tog Sarah Sjöström inte mindre än tre guld, två världsrekord och en silvermedalj i VM. Ett fantastiskt facit för en simmare. Under året så blev Sarah Sjöström även belönad med utmärkelsen ”världens bästa simmare”. Det är den enda svensk som någonsin fått utmärkelsen.

Sarah Sjöström är lite av simningens Iron Women. Hon har inte bara under 2017 imponerat på hela världen med sin simning, utan nu över en längre period.

Självklart är det inte endast en individuell presentation som ligger bakom hela världscupsvinsten. Bakom Johan Kristoffersson finns ett stall som gjort ett kanonjobb under hela 2017.

Många experter påstod att konkurrensen aldrig varit hårdare än vad den var under 2017. Namnen som tävlade mot Kristoffersson under världscupen är t.ex. Sebastian Loeb och Petter Solberg.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss. | Villkor gäller