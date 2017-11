Athletic Bilbao – Östersund: Inför matchen, startelvor & odds

En klubb som är 20 år gammal och som spenderat 14 av dem åren i Sveriges 4:e division kliver i afton ut på Estadio San Mamés gräsmatta inför en kokande publik. Det är nästan ogreppbart vilken saga Östersund är och då tar de inte slut där. Nej man kommer ju till spel ikväll som gruppetta(!) och chanserna till avancemang vidare in i slutspelet ser väldigt ljusa ut.

Man går dessutom in till den här matchen som 1:a i grupp J. Så det är med sjävförtroende och vind i seglen som Östersund ikväll entrar Estadio San Mamés gräsmatta inför en kokande hemmapublik. Hemmalaget däremot som parkerar på en 3:e plats i gruppen är näst intill piskat att vinna ikväll för att ha allt i egna händer i kampen om slutspelsplatserna och vidare avancemang.

