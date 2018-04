Juventus förlorade det första kvartsfinalmötet med 0-3, hemma i Turin. Klubben var uträknat inför returen i Madrid, men efter en enorm laginsats kunde man hämta upp underläget och när klockan tickade upp emot 90 minuter stod det 3-0 till Juventus. Matchen var på väg att gå mot förlängning. Så inträffade det som absolut inte fick hända. Real Madrid tilldömdes en straff på tilläggstid, sedan Medhi Benatia knuffat omkull Lucas Vazquez. Gianluigi Buffon sade några väl valda ord till domaren , vilket fick honom utvisad. Det var första gången i Buffons karriär han visades ut på grund av osportsligt uppträdande. Cristiano Ronaldo gjorde mål på straffen, trots att inbytte Wojciech Szczesny gick åt rätt håll. Juventus var alltså utslagna. Efter valde Juventus president Andrea Agnelli att kritisera domaren, men allra främst UEFA. Agnelli menar på att VAR* måste införas i Champions League. * = VAR är det system som införts i bland annat Serie A denna säsong, där huvuddomaren får kommunicera med en domare som sitter framför en TV-skärm för att bedöma matchsituationer med hjälp av kamerarepriser. VAR används främst för att bedöma straff- och offsidesituationer. ”Vi måste hålla oss lugna och analysera situationen. Jag ser en rad av länder som implementerat VAR och jag har sett flera incidenter som gått emot italienska klubbar på sistone – som förseelsen på Cuadrado (i matchen i Turin), Milan mot Arsenal (då Jonas Eriksson tilldömde Arsenal en tveksam straff) och nu Juve ikväll – vilket bevisar att vi absolut behöver VAR i Champions League. Detta handlar inte om en eller två poäng, utan om att gå vidare i en enorm turnering som bringar så mycket pengar och prestige. Vi kan inte tillåta dessa incidenter att inträffa. Av någon anledning, försöker domarbasen (den italienske f.d. domaren Pierluigi Collina) vetenskapligt bevisa att han är opartisk och fortsätter att tillsätta domare som är emot italienska klubbar. Det är inte just Juve; Roma nekades straffar mot Barcelona, Milan åkte ut ur Europa League mot Arsenal, vi ikväll. Om det är ett tekniskt problem för att UEFA inte har bra domare nog, kan vi erbjuda att hjälpa till att träna dem. När vi är i utslagsrundorna av turneringen, måste vi se till att domarna håller en hög kvalitet, att bra människor har ansvaret och att införa VAR. En mållinjedomare bakom linjen är inte samma sak som en domare framför en videorepris. UEFA måste införa det fort, precis som Serie A gjorde, och även Tyskland, Portugal med mera. Spelare gör misstag, och så även domare, men denna domare fullständigt tappade kontroll över situationen. En domare i Madrid för kvartsfinalen måste ha sett det första kvartsfinalmötet, insett att Dybalas röda kort var överdrivet och förstå de olika situationerna. Domaren ikväll var en total katastrof. Det är synd, prestationen av grabbarna kvarstår, vi bekräftade – liksom Barcelona förra säsongen och Roma i tisdags – att det går att komma tillbaka från 3-0 och att vända på saker och ting. Incidenter sker, domaren förstod inte ögonblicket alls. Det mest viktiga är att vi har teknologi, vilket existerar och används, och vi behöver införa det även i Champions League. Kvällens domare, när han tittar tillbaka på detta, kommer att vara den mest besvikna personen av alla av att inse vad som hände. Vid denna punkt, vill vi önska Roma och Lazio lycka till, då det är viktigt för italienska klubbar att gå så långt som möjligt i Europa.”

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss. | Villkor gäller