Vi på Sportal tror att det är svårare att ta medalj inom ishockey under OS 2018 än vad många andra verkar tro. Däremot står det klart att Tre Kronor helt klart är ett bra medaljhopp vi har i Sverige.

Många verkar vara nöjda med den OS-trupp för Tre Kronor som presenterades tidigare under månaden.

Utöver Charlotte Kalla kommer vi åka med flera sjysta skidåkare på damsidan. Stina Nilsson har blivit en allt mer given medaljtagare för varje år.

Under karriären för Charlotte Kalla så har det varierat kraftigt på resultat. På de senaste tävlingar så verkar hennes formkurva återigen slå i höjden. Hon har på de senaste tävlingar både vunnit, och placerat sig på bra slutresultat.

Vi tror helt klart att det kan regna ordentligt med medaqljer på våra svenskar under OS 2018 i Pyeongchang.

Vi kommer här att hålla fram några av våra svenska medaljhopp, och se vilka deltagare som håller god form just nu.

