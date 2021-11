Liverpool - Arsenal, 20/11: Speltips & stream

Streama Liverpool – Arsenal

Det är lätt att streama mötet mellan Liverpool och Arsenal i Premier League online. Det enda du behöver för att hitta en live stream till matchen är att skaffa ett abonnemang på Viaplay.

Det går att ha igång din live stream fotboll stream. Titta via mobil, dator eller surfplatta.

Gå till Viaplay Välj Viaplay Total Skapa konto och köp abonnemang Streama Liverpool – Arsenal samt TV, Serier, Film och Sport online

Speltips & odds

Ett bra tag var Liverpool det enda laget i Premier League som var obesegrat.

De fick en fantastisk start med 7 poäng efter 3 omgångar, med bara ett insläppt mål. Mycket har hänt sedan dess. En sak som har bestått är att laget öser in mål.

Totalt har det blivit 31 mål, vilket är klart bäst av alla.

I toppen av skytteligan finner vi Mohamen Salah (i bild) med 10 mål. Anfallskollegan Sadio Mane har nätat 6 gånger, samt att Diogo Jota och Roberto Firmino har nätat 4 gånger vardera.

Inget annat lag kan skryta över att ha 4 anfallare i toppslag.

Men så kom den första förlusten i det tuffa bortamötet mot Europa League laget West Ham med 2-3. Högerbacken Trent Alexander-Arnold gjorde en lysande match där han nätade en gång och passade fram till ett Liverpool mål.

Anfallsvapen finns det i massor och på Anfield gör man i regel mål. Bortsett från 1-1 mötet mot Champions League mästarna Chelsea har Liverpool nätat minst 2 gånger i samtliga övriga ligamatcher.

Gästerna Arsenal fick en mardrömsstart på säsongen. Men det hör till historien, med tanke på att de har 3 raka segrar bakom sig.

Efter att talismanen Pierre-Emerick Aubameyang missade en straff efter en halvtimmes spel kunde yttern Emile Smith-Rowe göra matchens enda mål i minut 56 mot Watford Emirates Stadium. Inför nästan 60 000 åskådare.

Innan dess blev det segrar över Aston Villa och Leicester.

Managern Mikel Arteta var hårt ifrågesatt tidigt på säsongen, men har allteftersom skapat ett stabilt lag.

Längst fram finns Pierre-Emerick Aubameyang i bra form, med 4 ligamål, samt Emile Smith-Rowe med lika många, som har fått representera England i VM-kvalet.

Men Liverpool på Anfield är något av en gåta för The Gunners. Under de 5 senaste bortamöten har det blivit förluster. Stora sådana. I samtliga dessa matcher har Arsenal släppt in minst 3 mål.

Liverpool får fortsätta klara sig utan Roberto Firmino, Joe Gomez, James Milner, Naby Keita, Curtis Jones och Harvey Elliott, som alla är borta på grund av skada. I Arsenal är Granit Xhaka och Sead Kolasinac på skadelistan.

Arsenal må ha vapen för att skada ett Liverpool-försvar, som har sett lite skakiga ut innan landslagsuppehållet. Fast att hålla tätt mot Liverpool har visat sig vara en omöjlig uppgift.

Eftersom Liverpool öser in mål har man en stor chans till en 3-poängare.

Odds på en rak Liverpool seger är okej. Ännu bättre odds erbjuds på att Liverpool, återigen, vinner med fler än ett mål i skillnad mot Arsenal. Där återbetalas insatsen om segern blir med bara ett mål, som 1-0 eller 2-1.

Därför landar spelet på att Liverpool vinner mot Arsenal med -1 på asiatisk handikapp.

Kupongen rättas som vinst vid en seger med fler än ett mål, som 2-0 eller 3-1, exempelvis.

Vårt speltips: Liverpool -1 Asian Handicap

Odds: 1.74

Bettingsida: Unibet

Troliga startelvor inför matchen

Liverpools möjlig startuppställning:

Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Thiago; Salah, Jota, Mane.

Arsenals möjlig startuppställning:

Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney; Saka, Thomas, Lokonga, Smith Rowe; Lacazette; Aubameyang.