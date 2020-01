Zlatan tillbaka i Milan.

Zlatan Ibrahimovic är alltså åter i landet där han gick från supertalang till världsstjärna, från bollkär tekniker till komplett fullblodsproffs. Han beträder snart San Siros gräs igen, med löftet om att ”få hela San Siro att hoppa igen”. Även om han höll på Inter som grabb är det Milan som under vuxna år fastnat i hans hjärta; det är den rödsvarta sidan av Milano som han upprepade gånger beskrivit som sitt andra hem. För några år sedan trodde de flesta att Italien sett det sista av sitt geni, men kanske är det precis så som Milans tidigare vicepresident Adriano Galliani – som år 2012 tvingades sälja Zlatan mot sin vilja – då och då brukar säga: Vissa kärlekshistorier tar aldrig slut.

Hur viktig han än mådde vara för detta Milan kunde inte Berlusconi tacka nej när storsatsande PSG kom och viftade med plånboken. Det Milan vann i pengar förlorade man i kvalitet, och som väntat lyckades ingen av de efterföljande anfallarna Pazzini, Balotelli, Matri, Destro, Bacca, Luiz Adriano, Lapadula, André Silva eller Piatek fylla Ibrahimovics skor. Medan Milan gått helt titellösa under de senaste åren – bortsett från en Supercoppa – har Ibrahimovic erövrat hela Frankrike, satt avtryck i England och efter korsbandsskadan kommit tillbaka och hämtat ny kraft borta i USA.

Under tiden i Inter växte Zlatan till att bli kung av Italien, och eftertraktad av hela världen. Med sin stora poängskörd, underhållande spelstil och snudd på arroganta personlighet blev han den självklara stjärnan i Inter och i hela ligan. Efter en tre år lång framgångssaga tog "Ibra" farväl av Serie A genom att spektakulärt klacka hem skytteligasegern.

För 83 miljoner kronor blev Zlatan Ibrahimovic Sveriges dyraste utlandsexport någonsin. I Ajax gjorde Zlatan bra ifrån sig och det dröjde inte länge förrän han fått de flesta storklubbars ögon på sig. Under en träningsmatch mot Roma gav Zlatan ett mycket starkt intryck på motståndarlagets tränare Fabio Capello. Capello blev övertygad om att Ibrahimovic med sin förmåga att storartat kombinera fysik och teknik var ämnad för större klubbar än Ajax, och valde när han tog över Juventus sommaren 2004 att direkt köpa den skicklige svensken.

– Jag kanske låter som en gammal, sentimental gubbe men jag förälskade mig omedelbart i den pojken. Jag var helt såld. Efter en träning väntade jag på honom på spelarhotellet för en kopp kaffe. Framför mig satt en stor och stark kille som tittade mig rakt in i ögonen och visste vad han ville ha, har Leo Beenhakker berättat.

