Romderby väntar på lördag. Efter Romas övertygande seger under onsdagskvällen ska ordningen vara återställd, men Lazio kommer från 5 raka segrar. Läs allt inför Derby della Capitale.

Streama Roma - Lazio: Se matchen via live stream

Datum & tid: Lördag 29 september 15:00

Arena: Stadio Olimpico, Rom

Titta på Roma - Lazio på TV För att titta på Roma – Lazio på TV måste du koppla matchen till din Tv-skärm från annan plattform, då det inte finns någon svensk Tv-kanal som visar matchen. Trolig laguppställning, Roma Olsen

Santon – Manolas – Fazio – Kolarov

De Rossi – N’Zonzi

Ünder – Pastore – El Shaarawy

Dzeko



Skador: Diego Perotti

Avstängningar: - Trolig laguppställning, Lazio Strakosha

Wallace – Acerbi – Felipe

Patric – Parolo – Badelj – Milinkovic-Savic – Lulic

L. Alberto

Immobile



Skador: Jordan Lukaku,

Derby della Capitale Efter att ha inlett säsongen med en knapp seger mot Torino, följde Roma upp med fyra raka matcher utan vinst i Serie A. Därpå blev man fullständigt utspelade och utklassade av Real Madrid i Champions League. Lazio fick en tuff start på Serie A med två förluster, men det var inte det lättaste motståndet utan förra säsongens toppduo Napoli och Juventus. När motståndet blivit lättare har Lazios resultat blivit bättre, och sedan plumpen mot Juventus har man fem raka segrar. Men nu är det återigen dags för ett tufft motstånd. Efter Romas tuffa period vann man äntligen på onsdag, och det med besked. Cengiz Ünder stod för ett drömmål och resten av den där offensiva mittfältstrion Javier Pastore och Stephan El Shaarawy hamnade i målprotokollet även de. Till sist fastställde Aleksandar Kolarov slutresultatet 4-0, och Robin Olsen fick alltså hålla nollan för första gången sedan premiären. Speltips Efter den tröga säsongsinledningen hade Roma "silenzio stampa" och isolerade sig. Ingen media, stängda träningar. Det verkade fungera bra, och man stod för en övertygande 4-0-seger mot Frosinone. Inte det starkaste motståndet, men ändå. Lazio har sett stabila ut när man mött svaga lag, men förlorat toppmatcherna. Förlust här, alltså? Roma brukar gå vinnande ur matcherna mot Lazio, och sedan säsongen 2013-14 är facit på inbördes möten mellan dessa två i Serie A 6 segrar för Roma, 3 oavgjorda och bara 1 seger för Lazio.

Odds: 2.45 på Bet365

