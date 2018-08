Riktigt het match på Stadio San Paolo under lördagskvällen. Läs allt inför den, från troliga laguppställningar med information om skador och avstängningar till stream.

Streama Napoli - Milan: Se matchen via live stream

Streama Napoli – Milan live Du som vill titta på när Napoli möter Milan kan enkelt göra det. Det finns två olika alternativ för att streama matchen, där det ena är att skaffa ett konto på Bet365 och där sätta in minst 50 kronor. Med ett Bet365-konto kan du se alla matcher från Serie A, och att streama Napoli – Milan är således inga problem. Ett annat sätt att se matchen är att vända dig till den andra sidan som visar matchen i Sverige. Den sidan är nystartade streamingtjänsten Strive Sport. Där kan du titta på alla matcher från Serie A och även La Liga. Det är en hemsida och Serie A går alltså inte på någon Tv-kanal i år. Du kan dock enkelt koppla din dator till Tv-skärmen med en HDMI-kabel. Du kan titta på Napoli – Milan från din mobil, dator eller surfplatta både på Bet365 och på Strive. Match: Napoli - Milan, Serie A

Datum & tid: Lördag 25 augusti 20:30

Arena: Stadio San Paolo, Neapel

Streama: Strive eller Bet365 Streama Serie A Trolig laguppställning, Napoli Karnezis

Hysaj – Albiol – Koulibaly – Rui

Allan – Hamsik – Zielinski

Callejón – Milik – Insigne



Skador: Amin Younes, Faouzi Ghoulam, Alex Meret (tveksam)

Avstängningar: - Trolig laguppställning, Milan Donnarumma

Calabria – Musacchio – Romagnoli – Rodríguez

Kessié – Biglia – Bakayoko

Suso – Higuaín – Bonaventura



Skador: Andrea Conti, Ignazio Abate, Ivan Strinic, Pepe Reina

Avstängnignar: - Streama Juventus - Lazio live Milans första match för säsongen Milan fick inte den starten på Serie A som man väntat sig, man fick inte någon start överhuvudtaget. På grund av den tragiska brokatastrofen i Genua ställdes Genualagen Genoa och Sampdorias matcher in, och då Milan skulle möta just Genoa blev det ingen fotboll för de rödsvarta. Lördagen var en sorgens dag i Italien, med begravningar och tysta minuter på de matcher som ändå spelades. I omgång två kliver Milan alltså in i handlingen för första gången denna säsong, när laget gästar Napoli i en av årets tuffaste matcher. Detta blir också Carlo Ancelottis första match mot Milan som tränare sedan han lämnade klubben år 2009. Sedan Ancelottis tid i klubben har han tränat Chelsea, PSG, Real Madrid och Bayern München, och nu är han alltså tillbaka på italiensk mark. Milans anfallare Gonzalo Higuaín är återigen tillbaka på sin gamla hemmaarena, och han ska nog inte vänta sig något varmt välkomnande. När han gjorde mål mot klubben för ett knappt år sedan firade han vilt, och han kommer garanteras att bli utvisslad på lördag. Napoli inledde säsongen med att bortaspela mot Lazio. Trots en svag start och tidigt underläge kunde man vinna matchen, sedan Arkadiusz Milik och Lorenzo Insigne klivit fram. Speltips Napoli har redan fått en tävlingsmatch denna säsong, och jämför vi lagets första halvlek med den andra ser vi att laget verkar utvecklas för varje minut. Att redan ha spelat en Serie A-match ger dem en fördel. Första matchen är alltid svår, och möter man Napoli borta är den ännu svårare. Vi tror att Milan får det tufft. Vi spelar den raka 1:an till oddset 1.60 gånger pengarna på Bet365. Tips: Napoli vinner matchen

Odds: 1.60, Bet365

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.