Streama Lazio – Napoli Serie A kommer denna säsong att sändas på Strive och Bet365, och det är alltså någon av dessa tjänster du måste ha om du vill kunna se alla matcher från Serie A denna säsong.



Strive kostar 79 kronor varje månad medan ett Bet365-konto är gratis att ha. Allt du behöver göra med ditt Bet365-konto är att sätta in 50 kronor, då kan du streama Lazio – Napoli och alla andra Serie A-matcher.



Upp till dig att välja var du vill titta på din live stream! Match: Lazio - Napoli, Serie A

Datum & tid: Lördag 18 augusti 20:30

Arena: Stadio Olimpico, Rom

Streama: Strive eller Bet365 Streama Serie A Trolig laguppställning, Lazio Strakosha

L. Felipe – Acerbi – Radu

Marusic – Parolo – Badelj – Milinkovic-Savic – Durmisi

L. Alberto – Immobile



Skador: Ricardo Kishna (tveksam)

Avstängningar: - Trolig laguppställning, Napoli Karnezis

Hysaj – Albiol – Koulibaly – M. Rui

Allan – Hamsik – F. Ruiz

Callejon – Milik – Insigne



Skador: Amin Younes, Faouzi Ghoulam, Piotr Zielinski (tveksam), Alex Meret (tveksam)

Avstängningar: - Nedan snackar vi upp Lazio - Napoli, vilket är ett utdrag ur avsnitt 2 av Sportal.se:s Joga Bonito Fotbollspodd. Två stormatcher direkt Serie A 2018-19 inleds med Cristiano Ronaldos debut för Juventus, när ”Den gamla damen” åker till Verona för att möta Chievo. Denna match har avspark 18:00 på lördag. Streama Juventus – Chievo En knapp timme efter att Chievo – Juventus tagit slut är det dags för en riktig stormatch, när Lazio tar emot Napoli på Stadio Olimpico. Efter att Lazios välkända örn flugit ett varm runt arenan ska domaren blåsa i pipan, och vi får se Simone Inzaghis hemmalag ställas mot Carlo Ancelotti, som är tillbaka i Italien och denna gång Napoli.



Lazio har inför säsongen tappat Felipe Anderson till West Ham, men å andra sidan var han skadad majoriteten av förra säsongen och ändå presterade laget en bra säsong där man missade Champions League-plats endast på att inbördes möten med Inter.



Napoli har i sin tur tappat mittfältsgeneralen Jorginho, som följde med tränaren Maurizio Sarri till Chelsea. I övrigt är lagets trupp mer eller mindre densamma. Strive Speltips Napoli väger tyngre än Lazio, även om båda två är bra lag. De tre senaste matcherna lagen emellan har Napoli vunnit med tre mål i var och en, och på de sex senaste matcherna mellan dessa lag har Napoli resultatraden 5-1-0 med målskillnaden 19-3. Man brukar ha enkelt för Lazio, helt enkelt.



Vi spelar den raka 2:an här, till det lockande oddset 2.30 gånger pengarna. Tips: Napoli vinner matchen

Odds: 1.72, Bet365

