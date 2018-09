Streama Juventus - Sassuolo: Titta på matchen via live stream

Streama Juventus – Sassuolo För att streama Juventus – Sassuolo är det billigaste alternativet att skaffa ett konto på Bet365, vilket i sig är gratis. Du behöver dock göra en insättning på minst 50 kronor på ditt konto, men när du väl gjort det kan du se alla matcher från Serie A, och däribland kan du alltså streama Juventus – Sassuolo. Matchen visas i bra bildkvalitet och har avsparkstiden 15:00. Det går att se hela matchen direkt från Bet365, och det går att titta från mobil, dator, surfplatta eller vadhelst du föredrar. Ett annat alternativ för att titta på Juventus – Sassuolo är att skapa ett konto på Strive. Där kan du se matchen live men lika gärna titta i efterhand. Match: Juventus - Sassuolo, Serie A

Datum & tid: Söndag 16 september 15:00

Arena: Allianz Stadium, Turin

Stream: Bet365 eller Strive Titta på Juventus- Sassuolo på TV Det finns ingen svensk Tv-kanal som sänder Juventus – Sassuolo, och för att se matchen på TV behöver du därför koppla Bet365- eller Strive-sändningen till din TV med hjälp av Chromecast/Apple TV/HDMI-kabel.

Trolig laguppställning, Juventus Szczesny

Cancelo – Bonucci – Chiellini – A. Sandro

E. Can – Pjanic – Matuidi

Bernardeschi – Mandzukic – C. Ronaldo



Skador: Leonardo Spinazzla, Miralem Pjanic (tveksam)

Avstängningar: - Trolig laguppställning, Sassuolo Consigli

Lirola – Magnani – Ferrari – Rogeria

Bourabia – Magnanelli – Duncan

Berardi – KP. Boateng – Di Francesco



Skador: Federico Peluso

Avstängningar: - Ronaldo och Dybala har redan blivit goda vänner Ronaldo väntar fortfarande på första målet Juventus har inlett denna säsong på samma sett som man avslutade den förra, och på samma sätt som man avslutat de senaste sju säsongerna. Nämligen med att ligga 1:a i Serie A. Det har inte varit helt smärtfritt, utan ”Den gamla damen” var faktiskt oerhört nära att tappa poäng redan mot Chievo i den första omgången. Efter ett övertidsmål från Federico Bernardeschi kunde Juventus vinna, och det blev sedan även seger mot Lazio och Parma. 9 poäng av 9 möjliga för Juventus alltså. Med 2 pinnar färre finner vi Sassuolo, på andra plats. Sassuolo har lyckats besegra både Inter och Genoa, och kryssade borta mot Cagliari efter att Kevin-Prince Boateng kvitterat på straff i den 99:e (!) minuten. Just Kevin-Prince Boateng har redan tagit en framträdande roll i laget, och den före detta Milanspelaren har blivit målskytt i de två senaste matcherna. Även Domenico Berardi har redan hunnit göra två mål denna säsong. Någon som däremot inte hunnit göra sitt första Serie A-mål är Cristiano Ronaldo. Trots att Juventus gjort 7 mål på dessa 3 matcher, och Ronaldo har spelat varenda minut, har stjärnvärvningen ännu inte lyckats hitta nätet. Mot Lazio var Cristiano Ronaldo en hårsmån från att göra mål, men han fick ingen träff på bollen som rullade vidare till Mario Mandzukic. När Mandzukic lyckades göra mål för Juventus syntes Ronaldo samtidigt slå ut med armarna, en aning irriterad över att han själv inte lyckades spräcka den där målnollan. Fotbollsdokumentärer Speltips Juventus har vunnit sina matcher, men utan att övertyga. Uddamålsvinster mot Chievo och nykomlingen Parma och så visserligen en 2-0-vinst mot Lazio. Att vinna knappt betyder dock inte att man ska ta någonting ifrån segrarna, då det är en styrka i sig att vinna matcher där prestationen kunde varit bättre. Nu möter man Sassuolo, ett underskattat lag som inlett säsongen mycket starkt. Att oddset på Juventus är 1.20 känns för oss som ett skämt, och vi skulle aldrig spela den raka 1:an här. Däremot gör oddssättningen att vi med fördel spelar ett handikappspel. Sassuolo +1,5 mål asian handicap ger oddset 2.25 gånger pengarna. Enligt oss klart spelvärt. Spelet innebär alltså att Sassuolo startar med 1,5 mål, vilket gör att Juventus måste vinna med 2 mål för att spelet INTE ska gå in. Slutar matchen med bortaseger, oavgjort eller att Juventus vinner med ett mål, då går spelet in. Tips: Sassuolo +1,5 mål

Odds: 2.25, Bet365

