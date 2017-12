Avspark: Den 23/12, kl. 20:45

Arena: Juventus Stadium

Live stream: bet365

TV: Viasat Fotboll

Tips: Under den 23/12, så spelas även El Clasico i La Liga. Läs mer här om hur du kan sända Real Madrid - Barcelona stream.

Juventus – Roma live stream

Vi gissar att det finns ett ganska högt intresse av att kunna streama Juventus – Roma i Sverige. Många svenskar är fortfarande mycket intresserade av matcher i Serie A. Inte minst när stora lag som Juventus och Roma ska spela.

Juventus är den allra mest populära italienska klubben om vi kollar till vilka matcher som vi i Sverige helst kollar på live. Roma är inte lika populära, men är ett välkänt storlag.

Vart du kan streama Juventus – Roma är inne hos bet365. Deras betting- och streamsida har valt att erbjuda sina medlemmar massor av bra fotbollsmatcher. Inte minst när stora lag i Serie A spelar.

Det är inte bara fotboll från Serie A som bet365 sänder live från. De har även sett till att samla matcher från andra stora ligor i Europa. Vad sägs till exempel om att även kunna streama La Liga, Bundesliga, och Ligue 1 på samma sajt.

Att se Juventus – Roma live stream gratis är dessvärre inte möjligt. Bet365 har ett enda krav på sina medlemmar som vill kunna streama Juventus – Roma. Det är att du är en aktiv spelare som har gjort en insättning på sidan. Det räcker med att du har 50 kr på ditt konto.

De pengar som du har satt in på ditt konto kommer inte gå åt när du kollar på Juventus – Roma stream. Istället så är dina pengar till för att du ska kunna spela på odds. Då kan du vinna mer pengar på betting samtidigt som du får tillgång till Serie A live streams.

Nedanför så ger vi alla de punkter som är viktiga innan du ska börja streama fotboll med bet365.

Gå till bet365

Skapa konto

Sätt in 50 kr att spela odds med

Starta Juventus – Roma stream

Spela live på matcher!

Inne hos bet365 så erbjuder de väldigt mycket för dig som önskar. De ser hela tiden till att erbjuda några av de bästa oddsen online samt oddsbonusar. Det är inte det enda som spelsajten väljer att erbjuda.

De har under en lång tid nu valt att ge sina spelare chans att spela på live odds. Det är en funtkion som låter dig spela på odds under pågående matcher.

Du kan då ha is i magen innan du lägger ditt spel och ser åt vilket håll matchen går mot, samt vilka som ser mest pigga ut på planen. Vi är ganska säkra på att flera i Sverige kommer att slänga in ett live spel under tiden som Juventus och Roma spelar sin match i Serie A den 23/12-2017.