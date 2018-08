Streama Juventus - Lazio: Titta via live stream

Streama Juventus – Lazio För dig som vill streama Juventus – Lazio kan det vara bra att veta att det finns nyheter gällande rättigheterna för att visa Serie A. Numera sänds inte Serie A på Viaplay som ligan gjordes förra säsongen. Det är en annan leverantör som kommer att visa Serie A denna säsong, även om matcherna fortfarande kommer att sändas på Bet365, och där kan du alltså titta på live fotboll hur mycket du vill. För att titta på Serie A finns det två olika alternativ. Ett är att du skaffar den nya streamingtjänsten Strive för 79 kronor i månaden. Då kan du titta på alla matcher från Serie A och La Liga, och det går även att se höjdpunkter och repriser av matcherna i ett års tid. Alternativ två är att skaffa ett konto på Bet365, och där göra en insättning på minst 50 kr. Det kunde du alltså göra redan förra året för att se fotboll direkt via nätet. Gör du det kan du se Juventus – Lazio live stream inne på Bet365. Så länge du har pengar på kontot kan du se hur många fotbollsmatcher du vill från Serie A och La Liga. Match: Juventus - Lazio, Serie A

Datum & tid: Lördag 25 augusti 18:00

Arena: Allianz Stadium, Turin

Streama: Strive eller Bet365 Streama Serie A Trolig laguppställning, Juventus Szczesny

J. Cancelo – Bonucci – Chiellini – A. Sandro

Khedira – Pjanic

Cuadrado – Dybala – D. Costa

C. Ronaldo



Skador: Mattia De Sciglio (tveksam)

Avstängningar: - Trolig laguppställning. Lazio Strakosha

Bastos – Acerbi – Radu

Marusic – Parolo – Badelj – Milinkovic-Savic – Cáceres

L. Alberto

Immobile



Skador: Luiz Felipe, Ricardo Kishna (tveksam)

Avstängnignar: - Ronaldos första hemmamatch Serie A-säsongen inleddes med att Cristiano Ronaldo debuterade för Juventus förra lördagen. Debuten blev inte riktigt vad Ronaldo väntat sig, men ”Den gamla damen” gick ändå segrande ur matchen till slut. Juventus gästade Chievo Verona, och till en början såg allt bra ut för Juventus. Ronaldos gamla lagkamrat från Real Madrid-tiden, Sami Khedira, gav nämligen Real Madrid ledningen efter bara 3 minuters spel. Chievo föll dock inte så lätt, utan kunde först kvittera och sedan till och med ta ledningen. Kvarten före slutsignal lyckades Juventus få en kvittering, då det såg ut som att Leonardo Bonucci direkt nickade in mål i sin återkomst hos klubben. Det visade sig dock att det i själva verket var Chievos egen Mattia Bani som var sist på bollen, ett självmål alltså. Slutminuterna blev riktigt dramatiska. Mario Mandzukic såg ut att ge Juventus ledningen, men målet dömdes bort för en förseelse mot Chievo-målvakten Stefano Sorrentino, som tvingades kliva av till följd av tacklingen. Bara minuten efter kunde dock Federico Bernardeschi skjuta in 3-2, och slutet gott allting gott för alla juventini. Lazio kommer från en tuff hemmaförlust mot Napoli. Lazio inledde matchen bra och såg starkast ut i första halvlek. Man såg också ut att få med sig en välförtjänt 1-0-ledning in i pausvilan, men precis före halvtid kvitterade Napolis Arkadiusz Milik. Efter 90 minuter stod sedan Napoli också som segrare, efter att Lorenzo Insigne stått för det avgörande målet. En stund efter att Juventus - Lazio tagit slut startar Napoli - Milan på Stadio San Paolo. Speltips Juventus är storfavoriter i denna match, med all rätt. Laget kommer att bli starkare för varje match som går, och räkna med att Cristiano Ronaldo vill imponera på hemmapubliken. Vi tror på en hemmaseger, och att Juventus leder redan i halvtid. Vi spelar därför ”Juventus att leda i halvtid och Juventus att vinna i full tid” till oddset 2 gånger pengarna på Bet365. Tips: Juventus leder i halvtid & vinner i full tid

Odds: 2.00, Bet365

