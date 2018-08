Streama Inter - Torino: Titta på matchen via live stream

Streama Inter – Torino live Vill du se Inter – Torino direkt? Det kan du göra också. Det bästa sättet att live streama Inter – Torino är att skaffa ett konto på Bet365. Då kan du se alla matcher från Serie A, inklusive denna. Med ett konto på Bet365 kan du titta på Inter – Torino så länge du har minst 50 kr på kontot. Detta gäller när du vill titta på all fotboll från Serie A, La Liga och Bundesliga. Det är smidigt och enkelt att registrera dig. Följ bara länken nedan och fyll i alla uppgifter om dig själv, så kan du börja titta på fotboll direkt från din dator/mobil! Ett annat alternativ är att se matchen med Strive, vilket dock inte är gratis. Match: Inter - Torino, Serie A

Datum & tid: Söndag 26 augusti, 20:30

Arena: San Siro, Milano

Streama: Strive eller Bet365 Streama Serie A Trolig laguppställning, Inter Handanovic

Vrsaljko – Skriniar – Miranda – Asamoah

Vecino – Brozovic

Politano – Martínez – Pesisic

Icardi



Skador: Joäo Mario, Radja Nainggolan

Avstängningar: - Quiz om sport Trolig laguppställning, Torino Sirigu

Bremer – Nkoulou – Moretti

De Silvestri – Baselli – Rincon – Meite – Berenguer

I. Falque – Belotti



Skador: Armando Izzo, Kevin Bonifazi, M’Baye Niang, Simone Edera, Lorenzo De Silvestri (tveksam)

Avstängningar: - Vilken fotbollsspelare är jag? Quiz Inter har förstärkt mycket under sommaren Inter har gjort en stark övergångssommar. Laget har hämtat in stora förstärkningar i form av Radja Nainggolan, Sime Vrsaljko, Keita Baldé Diao, Lautaro Martínez och Matteo Politano. Dessutom värvade man in Stefan de Vrij från Lazio samt Kwadwo Asamoah från Juventus, en flexibel spelare som kan spela som vänsterback, vänstermittfältare och även centralmittfältare om så behövs. Samtidigt har man inte tappat spelare av alltför hög kvalitet. I Inters första match från säsongen fick Martínez, de Vrij, Politano och Asamoah alla chansen från start. Hela det offensiva mittfältet i Inters 4-2-3-1-uppställning bestod alltså av nyförvärv. Kanske blev det också ett nytt ansikte för mycket; laget förlorade nämligen mot Sassuolo med 1-0. Torino var nära att få en bra start på säsongen, när man gick emot ett 0-0-resultat mot Torino. I den 89:e minuten kunde dock Romas Edin Dzeko skicka in matchens enda mål, åtminstone det enda godkända. Torino fick nämligen ett mål korrekt bortdömt för offside just i inledningen av den andra halvleken. Allt om Serie A Speltips Svår match att tippa. I vanliga fall hade Inter gällt som stora favoriter i denna match, vilket de visserligen hålls som även nu av spelbolagen. Premiärmatchen då man var svaga, uddlösa och förlorade mot Sassuolo bådar dock inte gott. Samtidigt var Torino nära att plocka poäng av Roma, och Torino kunde dessutom ha fått en straff strax innan Romas mål vilket i så fall möjligen inneburit 3 poäng för Turinklubben. Att spela Inter att vinna till oddset 1.50 känns inte värt risken. Vi chansar med en X2 till det fina oddset 2.62 gånger pengarna. Tips: X2 (oavgjort eller vinst för Torino)

Odds: 2.62, Bet365

