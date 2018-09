Streama Frosinone - Juventus: Se matchen via live stream

Streama Frosinone – Juventus På lördag spelar Frosinone hemma mot Juventus, och för att titta på matchen live finns det ett par olika vägar att gå. Om du vill se Frosinone – Juventus gratis är det närmaste du kan komma att skaffa ett konto på Bet365, och där sätta in minst 50 kronor. Så länge du har pengar på ditt Bet365-konto kan du titta på Frosinone – Juventus live, och du kan dessutom se alla matcher från Serie A. Ett annat sätt att streama Frosinone – Juventus direkt är att titta på matchen via den nya streamingtjänsten Strive. Strive visar alla matcher från Serie A, precis som Bet365, men där måste du betala 80 kronor i månaden för att titta på fotboll. Match: Frosinone - Juventus, Serie A

Datum & tid: Söndag 23 september 20:30

Arena: Stadio Benito Stirpe, Frosinone

Streama: Bet365 eller Strive Streama Serie A Se Frosinone – Juventus på TV Att se Frosinone – Juventus på TV är knepigt, då matchen inte sänds på TV. Du kan dock koppla matchen till din TV-skärm om du tittar via Bet365 eller Strive, med hjälp av HDMI-kabel eller andra verktyg. Trolig laguppställning, Frosinone Sportiello

Brighenti – Salamon – Capuano

Zampano – Chibsah – Maiello – Halfredsson – Molinaro

Ciano – Perica



Skador: Paganini, Gori, Dionisi

Avstängningar: - Trolig laguppställning, Juventus Szczesny

Cancelo – Bonucci – Benatia – A. Sandro

E. Can – Bentancur – Matuidi

Bernardeschi – Mandzukic – C. Ronaldo



Skador: Sami Khedira, Andrea Barzagli, Mattia De Sciglio, Leonardo Spinazzola

Avstängningar: Douglas Costa Sergio Ramos arg på Cristiano Ronaldo: "Vet inte vad han snackar om" Juventus har gått rent hittills Juventus har i vanlig ordning ångat på i Serie A, och är ensamma om att ännu stå utan poängtapp. Man är dessutom enda klubb som fortfarande inte förlorat någon match. Mot Sassuolo förra helgen gjorde Ronaldo sitt första och dessutom andra Serie A-mål, vilket skulle vara startshowen för Ronaldo i den svartvitrandiga tröjan. Ronaldos första Champions League-match med Juventus blev dock inte direkt någon drömdebut. Redan efter 30 minuter in i matchen mot Valencia drog Cristiano Ronaldo på sig ett rött kort, sedan han dragit Jeison Murillo i håret. Det röda kortet såg ut att vara lite hårt dömt, och en gråtandes Ronaldo syntes lämna planen. Juventus kunde hur som helst gå och vinna med 2-0, sedan Miralem Pjanic skjutit in två straffar i mål. Frosinone har denna säsong inte tagit någon seger i Serie A än, och man har faktiskt inte ens gjort ett mål. Senast blev det 0-5 hemma mot Sampdoria, och några veckor tidigare 0-4 borta mot Atalanta. Världens bästa straffskytt Speltips Frosinone har inte gjort ett enda mål i Serie A, medan Juventus gjort flest och vunnit alla sina matcher. Den raka 2:an finns till 1.16, vilket inte är spelvärt men oddset vittnar om hur pass stor kvalitetsskillnaden är. Vi tror definitivt att Juventus kommer att hålla nollan i denna match. Håller man nollan borta mot Valencia med en man mindre gör man det antagligen även borta mot Frosinone med elva mot elva. Vi spelar ”Juventus att vinna och hålla nollan” till oddset 1.72 gånger pengarna på Bet365. Tips: Juventus vinner och håller nollan

Odds: 1.72 på Bet365

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.