Streama Brescia – Milan

Du som vill titta på Brescia – Milan via live stream behöver bara gå in på bet365.com, skapa ett konto och göra en insättning på minst 50 kronor. Då låser du upp alla sajtens live streams, och kan bland annat se samtliga matcher från Serie A live.

Matchen visas med bra bildkvalitet och med kvalitativt ljud. Dessvärre får du som vill titta på fotboll på Bet365 inga kommentatorer till dina sändningar. Vi får hoppas att matchen är så pass spännande att det är kul att titta ändå.

Det går att koppla upp din Brescia – Milan stream från vilken plattform du vill. Titta på matchen med din mobil, surfplatta eller dator. Du väljer hur du vill kolla på denna Serie A-match!

1. Gå till Bet365

2. Skapa ett konto och sätt in minst 50 kronor

3. Titta på Brescia - AC Milan!

Titta på Brescia – AC Milan på TV

Alternativet att se Brescia – Milan på TV finns också. Kanalen som sänder mötet är C More Fotboll, så om du har den i ditt kanalutbud finns ingen anledning till oro. Då kan du enkelt ratta in matchen på din TV och se när lagen gör upp om tre poäng.

Matchkommentator är Jesper Hussfelt, och han verkar bli ensam kommentator i denna match. Men det räcker gott och väl, då Hussfelt är perfekt för att ta hand om italiensk fotboll på egen hand. Han är både duktig på huvudkommentatorsuppgifterna samtidigt som han besitter väldigt stora kunskaper och på så sätt kan agera sin egen expert.

Råkar du sakna kanalen som visar Brescia – Milan men ändå vill se kvällsmatchen på TV kan du koppla din Bet 365-live stream från dator till TV med en HDMI-kabel. På så sätt för du över sändningen på datorn till TV-skärmen.

Kanal: C More Fotboll

Sändningsstart: 20:40

Avspark: 20:45 (fredag 24 januari)

Inför matchen

Zlatan Ibrahimovic gjorde faktiskt sitt allra första Serie A-mål mot just Brescia, efter att ha blivit inbytt i sin debut i ligan. Då var det som yngling i Juventuströjan, nu är han tillbaka som veteran i Milantröjan.

Brescia ligger på nedflyttningsplats och kommer med fem raka matcher utan seger. Dessutom är man utan sin stjärnanfallare Mario Balotelli, som drog på sig ett rött kort – hans tolfte i karriären – i den senaste matchen.

Milan har i dagsläget två poäng upp till Cagliari på sjätte platsen, som ger kval till Europa League. Läs mer inför matchen i vårt speltips till Brescia - Milan.