Tredje omgången i Serie A inleds med AC Milan - AS Roma, en riktig toppmatch med andra ord. Läs om hur du gör för att hitta din live stream till matchen, så att du kan se den.

Streama AC Milan - AS Roma: Se live stream

Streama AC Milan - AS Roma Fredagens match på San Siro väntas bli en riktig höjdare, och många kommer att vilja se Milan – Roma direkt från sin dator, mobil eller TV. Matchen spelas på San Siro i Milano, och det är inte många av oss svenskar som kommer att vara på plats för att titta direkt från läktaren. Det är enkelt att titta på matchen. Allt du behöver är ett konto på Bet365, på vilket du även behöver sätta in minst 50 kronor. Då kan du streama Milan – Roma, och även se massvis av annan fotboll från Serie A och andra ligor i världen. Njut av dina fotboll live streams från Bet365, samtidigt som du även kan spela på matcher och vinna pengar. Vad kan väl vara bättre än att kolla på Milan – Roma och samtidigt en fredagskväll, kanske i din TV-soffa eller framför din mobil på väg hem. Hur du än väljer att titta på matchen så är det en match du som Serie A-älskare måste se. Att titta på fotboll via Bet365 fungerar mycket bra, men det finns faktiskt ännu ett sätt att se Milan – Roma, eller vilken match du helst önskar från Serie A eller La Liga. Den nya streamingtjänsten Strive erbjuder live stream till alla matcher från Serie A och La Liga, vilket dock inte är gratis. Men ingen kan klaga på den måttliga kostnaden av 79 kronor per månad, med tanke på all den fotboll man kan se. Vill du dock hålla kostnaden så låg som möjligt när du titttar på matchen (egentligen är kostnaden obefintlig då du kan ta ut pengarna när du vill) , då rekommenderar vi följande: 1. Gå till Bet365

2. Skapa konto och sätt in minst 50 kronor

3. Titta på Milan - Roma live! Se Milan – Roma på TV Det går dessvärre inte att titta på Milan – Roma på TV. Detta av den enkla anledningen att inget Tv-bolag i Sverige sitter på rättigheter att visa Serie A. Däremot kan du alltid titta på matchen på din dator och koppla den till Tv:n med hjälp av en HDMI-kabel. Strive sitter på rättigheterna att sända Serie A i tre år framöver, och så länge streamingsajten inte säljer rättigheterna innan dess kan vi antagligen inte vänta oss att få se Serie A på TV. Inför matchen Milan och Roma kommer båda från två galna matcher. Milan ledde med 2-0 borta mot Napoli i sin första match för säsongen, men lyckades på något sätt att tappa till en förlust med 2-3. Roma hade en makalös match mot ett reservbetonat Atalanta. Javier Pastore klackade snyggt in ett ledningsmål efter en minut, men det blev långt ifrån det enda målet i matchen. Atalanta kunde vända totalt tack vare tre mål, och när man trodde att Roma var på väg att kasta in handduken klev Florenzi och Manolas fram. 3-3 slutade matchen, och det var i ärlighetens namn en match inget lag förtjänade att förlora.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.