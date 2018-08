För ungefär en månad skrev Cristiano Ronaldo på för Juventus, och efter en tids semester anlände han till klubben för någon vecka sedan. Ronaldo har än så länge bara gjort en match för klubben, vilket var en träningsmatch mot Juventus U21 där Ronaldo gjorde mål. På lördag är det dags för tävlingsdebuten, då Juventus möter Chievo i Serie A.



Nya lagkamrater alltså efter nio år i samma klubb. Men även om Juventus har haft stor kontinuitet i sin spelartrupp, kommer det inte bli svårt för Ronaldo att ta sig in i gruppen.



– Ronaldo kände redan det äldre gardet Andrea Barzagli och Giorgio Chiellini, säger Gianni Balzarini på italienska Mediaset. Han kommer in i det bra. Han kan en del italienska och det kommer inte ta honom lång tid att lära sig mer, då han talar portugisiska och spanska vilket kommer att hjälpa honom att lära sig fort.



Det är dock varken Barzagli eller Chiellini som Ronaldo umgås mest med. "Juventus spelare är förbluffade över Cristiano Ronaldo" Ronaldo har börjat bli nära vän med Dybala I Real Madrid var Ronaldos närmaste vän Marcelo, och under hans tid i Madrid var han även nära kompis med Pepe, Fábio Coentrão, James Rodríguez och Ángel Di María. Nu är Ronaldo i ett nytt land med en ny omgivning, och ska börja stifta nya bekantskaper.



Redan har det synts hur Ronaldo umgås extra mycket med Paulo Dybala under träningarna. De har ofta setts småprata och skratta ihop under uppvärmningarna, och en vänskap verkar vara på väg att byggas. Att de två begåvningarna skulle trivas ihop på planen var ganska väntat, men utanför långt ifrån lika givet.



Dybala var tillsammans med Gonzalo Higuaín Juventus största stjärna innan Ronaldo anlände, men Higuaín är inte längre kvar i laget. En viss maktkamp mellan Dybala och Ronaldo hade kanske kunnat anas, men så verkar fallet inte bli. Dybala kanske själv drog slutsatsen att han inte hade mycket att vinna på att slåss om stjärnstatusen mot Ronaldo, och istället bygger han ett vänskapsband och ser till att bli Ronaldos närmste man. Eller så kommer de helt enkelt bara väldigt bra överens.



Hur som helst är det en stor fördel för klubben när lagets två största stjärnor fungerar både på och utanför planen. De vill sträva åt samma håll och jobbar för varandra istället för att slåss om att undvika att stå i någons skugga. Streama Serie A Messi, Zlatan, Cavani… Det finns flera exempel på hur två av lagets största stjärnor slagits om att vara störst. I FC Barcelona kände sig Messi hotad som nummer ett efter Zlatans intåg i klubben. Zlatan gjorde fler mål än Messi, vilket var vad som fick Messi att till slut gå till tränaren Pep Guardiola och kräva att han skulle få spela i mitten av anfallet. Det tvingade ut Zlatan på kanten, och bidrog till Zlatans inte helt lyckade tid i klubben.



När Zlatan väl spelade i PSG var det Edinson Cavani som tvingades husera på kanten, vilket uruguayanen öppet vädrade sitt missnöje om. Det läckte dessutom vid upprepade tillfällen ut uppgifter om att Cavani avskydde att överskuggas av sin lagkamrat, och att Cavani blev mycket glad den dag Ibrahimovic lämnade klubben. 💪🏼💪🏼✌🏻 🇵🇹🇦🇷 A post shared by Paulo Dybala (@paulodybala) on Aug 10, 2018 at 4:27am PDT Dybala studerar Ronaldos livsstil I Juventus verkar vi slippa få se en destruktiv maktkamp.



Förutom att det är trevligt för Dybala och Ronaldo att de håller på att bli vänner, kommer italienska Mediaset med uppgifter om att Dybala studerar Ronaldo utanför planen. Det är knappast okänt att Ronaldo är ett fullblodsproffs ända ut i fingerspetsarna, och kanske kan hans goda inställning smitta av sig.



Dybala ber om råd från Ronaldo gällande hans strikta vanor angående träning, återhämtning, kost och sömn. Argentinaren sägs vara mer än villig att lära sig av sin lagkamrat, och är exalterad över att dessa detaljer möjligtvis kan ta honom till en ännu högre nivå.



Om både Ronaldo och Dybala når toppform blir Juventus oerhört svårstoppade, och kanske kan de ta sin efterlängtade Champions League-titel till slut.

