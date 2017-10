Napoli - Inter: Inför matchen, startelvor, odds och stream

I italienska Serie A vankas det ikväll en riktig stormatch. På Stadio San Paolo tar ettan Napoli emot tvåan Inter.



Napoli har gjort sin bästa start på Serie A någonsin; laget har aldrig tidigare vunnit sina åtta första matcher. Förra veckan ställdes man inför sin dittills tuffaste utmaning, när man ställdes mot AS Roma på bortaplan. Men inte tappade man poäng för det – den tekniske yttermittfältaren Lorenzo Insigne sköt in matchens enda mål och förde Napoli till ytterligare en vinst.



Inter har inte varit mycket sämre. Av åtta matcher har man vunnit sju och spelat en oavgjord, närmare bestämt borta mot Bologna. Annars har man avfärdat tuffa motståndare som Fiorentina och Roma, och i söndags kväll spelade man derby mot stadsrivalen Milan. Det var en svängig match, som inte avgjordes förrän Mauro Icardi på övertid slog in en straff till 3-2. Det var hans tredje mål den kvällen.



Napoli gick i konkurs 2004, men återbildades samma år under namnet Napoli Soccer, och filmproducenten Aurelio De Laurentiis tog över klubben. Två år senare köpte president Aurelio De Laurentiis tillbaka namnet SSC Napoli, samt alla klubbens framgångar genom åren. 2007 var man uppe i Serie A igen, och har de senaste åren frekvent spelat europaspel. Sedan Napolis uppflyttning 2007, har man aldrig förlorat en hemmamatch mot Inter.



Noterbart inför kvällens match är även rekordet Marek Hamšik jagar. Hamšik har för tillfället gjort 114 mål för Napoli, vilket är ett mindre än klubbrekordet. Vem som har gjort flest? Diego Maradona.

Förväntad startelva, Napoli

Reina

Hysaj – Albiol – Koulibaly – Ghoulam

Hamšik – Jorginho – Allan

Callejón – Mertens – Insigne



Lorenzo Insigne har en muskelskada och ska testas tätt inpå kvällens match.

Arkadiusz Milik rehabiliterar för tillfället sin andra korsbandsskada.

Inter, förväntad startelva

Handanović

D’Ambrosio – Skriniar – Miranda – Nagatomo

Gagliardini – Vecino

Candreva – Valero – Perišić

Icardi



Marcelo Brozović är den enda spelaren som är skadad hos Inter.



Napoli, tabelläget: 1:a, 8-0-0, 26-5, 24 poäng



Senaste 5 matcher, Napoli: SPAL, 3-2, B. Feyenoord (CL), H, 3-1. Cagliari, H, 3-0. Roma, B, 1-0. Manchester City, B, 1-2.



Inter, tabelläget: 2:a, 7-1-0, 17-5, 22 poäng



Senaste 5 matcher, Inter: Crotone, B, 2-0. Bologna, B, 1-1. Genoa, H, 1-0. Benevento, B, 2-1. Milan, H, 3-2.

Speltips och odds

Napoli har gjort en fantastisk säsongsöppning men så har även Inter. Något som skiljer mellan de båda lagen är spelschemat. Napoli har utöver matcherna i Serie A haft Champions League-spel under hösten, och under veckan var man på bortaresa i England för att möta Manchester City. Sådant sliter på en trupp, och trots att Napoli har hemmaplan ikväll vågar vi inte spela 1:an – särskilt inte när oddset ligger så lågt som på 1.45.



Inter har gjort en nästan lika stark säsongsöppning som Napoli, och är det någon gång Napolis vinstsvit ska brytas, då är det i en match som denna. Båda lagen är målfarliga, och vi tippar att matchen slutar 2-2.

Odds på X: 4.75, Bet365

Odds på 2-2: 15.00, Bet365



Avsparkstid: 20:45

Stream

Att streama matchen är enkelt. Allt du behöver är ett konto på Bet365 – då kan du se alla Serie A-matcher (och mycket mer)! Det räcker att du har så lite som 50 kronor på ditt konto, för att få tillgång till ett otal av matcher. Alternativt att du har spelat på något odds under de senaste 24 timmarna.