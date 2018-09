Streama Missa inte stormatchen Juventus mot Napoli! Se den på Bet365 eller Strive. Match: Juventus - Napoli , Serie A

Datum & tid: Lördag 29 september 15:00

Arena: Juventus Stadium

Streama: Bet365 eller Strive Trolig laguppställning, Juventus Szczesny Cuadrado - Bonucci - Chillieni - Sandro Pjanic - Can - Matuidi Bernardeschi - Ronaldo - Mandzukic Trolig laguppställning, Napoli Ospina Hysaj - Albiol - Koulibaly - Rui Callejon - Allan - Ruiz - Zielinski Insigne Milik Ronaldo avstängd enbart en match Juventus möter konkurrenten Napoli i Serie A denna lördag. Juventus har vunnit alla sina 6 spelade matcher hitills i Serie A. Juventus är också för nuvarande det lag som har mest bollinnehav bland hela den italienska ligan. Cristiano Ronaldo åkte på ett rött kort mot laget Valencia i Champions League förra veckan. Ronaldo verkade bli irreterad av hur försvararen lade sig ner och filmade och bestämde sig därför för att konfronterna försvararen med en hårdragning med handen, som kan uppfattas som en rivning. Plötsligt får Ronaldo ett rött kort och börjar klagandes gråta ut ur plan. Cristiano Ronaldo missar därmed matchen mot Young Boys. UEFA har bedömt situationen och beslutat att han enbart får en matchavstängning. Detta innebär att Ronaldo kommer att få möta sin nostalgi-klubb Manchester United på Old Trafford. Det kommer att bli spännande att se han mot sin gamla klubb, som bidrog till den spelare han är idag. Topp 10 flest frisparksmål någonsin Napolis Lorenzo Insigne har hitills imponerat på plan. På 6 spelade matcher, har 27-åringen gjort 5 mål, vilket är skickligt. Nu ställs Inzigne inför en ny utmaning denna lördag: Juventus. Szczesny menar att Napoli är den största utmaningen för Juventus, men är ändå trygg med sitt lag. Detta är bland annat vad han sade i intervjun: "Napoli är vädligt konsekventa.... Vi förbereder oss genom video-analys och sen försöker vi öva upp det på träningen.... Det är svårt att göra mål mot oss, och jag uppskattarkvaliten hos deras anfallare men jag tror mer på vår defensiv" Streama Serie A Speltips Båda lagen har vassa spelare, bra defensiv och bra offensiv. Juventus är dock lite bättre än Napoli, och med Cristiano Ronaldo blir det ännu svårare för Napoli att andas. Napoli ligger på fjärdeplats gällande bollinnehav med 55,3 procent i snitt, medan Juventus ligger först med 60 procent i snitt. Napoli är också det laget som har näst flest skott per match i Serie A. Då Juventus gillar att hålla i bollen länge kommer Carlos Ancelottis Napoli att spela med hög press och offensiv för att skaka giganten Juventus. Vi får även inte glömma att Juventus spelar på hemmaplan. Vi tror att Juventus vinner mot Napoli till oddset 1.80 på Bet365 Tips: Juventus vinner matchen

Odds: 1.80 på Bet365

