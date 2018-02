Igår kväll gästade Genoa Lazio på Stadio Olimpico. Första halvlek förblev mållös, men tio minuter in i andra halvlek fick Genoa en farlig kontring. Bollen nådde Oscar Hiljemark på högerkanten, som slog in en passning i straffområdet mot Andrey Galabinov. Galabinov klackskarvade vidare till anfallsveteranen Goran Pandev, som på ett tillslag sköt bollen i nät. Den påföljande glädjen blev dock kortvarig för Genoa, då Lazio kvitterade bara fyra minuter senare. När klockan tickat förbi 90 minuter var ställningen fortfarande 1-1, men det är inte över förrän den feta damen sjunger. I den 92:a minuten får Oscar Hiljemark bollen strax utanför straffområdet. Hiljemark tar några steg och slår sedan ett perfekt inlägg mot bortre delen av straffområdet, där Diego Laxalt kommer springande. Laxalt nickar bollen ner i marken och i mål, och Genoa besegrar Lazio.

Men Hiljemark blev kvar i Palermo även säsongen 2016/17. Detta år blev dock inte lika lyckat för svensken, som stundtals beskrevs som ”en skugga av sitt forna jag” i italiensk press. I januari 2017 lånades Hiljemark ut till Genoa, som köpte loss mittfältaren efter säsongen. När Hiljemark väl tillhörde Genoa, blev han utlånad igen för att hitta tillbaka till toppformen. Medan Hiljemark gjort en höst i grekiska Panathinaikos har Genoa kämpat för att undvika bottenstriden. I slutet av januari 2018 valde man att kalla tillbaka Hiljemark för att få in en förstärkning i laget. Nu har Hiljemark gjort sin första match sedan återkomsten i klubben.

