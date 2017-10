Zlatan: "Ska vinna Premier League"

Zlatan Ibrahimović skadade sig mycket allvarligt i april. Nu uttalar han sig om valet att fortsätta trots den svåra skadan.



I april slog Manchester United ut Anderlecht i Europa League-kvartsfinalen. Efter matchen kom två dystra besked – Marcos Rojo och Zlatan Ibrahimović skadade korsbanden bägge två, i en och samma match.



Marcos Rojo drog det främre korsbandet, och förväntas vara tillbaka i november. Gällande Zlatan har uppgifter läckt om att han drog både det främre och det bakre korsbandet. Ett skadat korsband tar vanligen nio månader att rehabilitera, och i de flesta fallen blir knät aldrig lika stabilt igen.



Redan innan skadan trodde många att detta var 36-åringens sista säsong, med tanke på spelarens utgående kontrakt och en ålder som talar emot honom. Efter skadan, konstaterades det att nu var det med säkerhet fastställt att vi sett det sista av Zlatan.



Zlatan själv säger att skadan visserligen gjorde det enklare för honom att fatta ett beslut kring sin fortsatta karriär. Men inte på det sätt folk trott på förhand.

– I det ögonblicket när skadan skedde, blev det lättare för mig att säga jag ska komma tillbaka och fortsätta, eftersom jag fick en utmaning. Utmaningen var att jag aldrig har haft en allvarlig skada, och alla människor började prata: ”Det är över”, ”Han är för gammal”. Alla dessa tvivel som riktats mot mig i hela min karriär – det triggar mig. Det ger mig energi, det ger mig utmaningar, det ger mig mål.



Trots det bestämda beslut han tagit kring en comeback, medger Zlatan att han tidigare haft vissa funderingar kring huruvida han ska fortsätta spela eller inte.

– Saken är den att de sista åren, när du tänker ”Hur många år fler vill jag spela? Hur många år fler vill jag komma varje dag och träna, göra den uppoffringen” – det är där ens tvekan ligger. Men när skadan kom, då blev det enkelt för mig.

"Ska vinna Premier League"

Manchester United ligger för närvarande på andra plats i Premier League, fem poäng bakom Manchester City. Efter en missräkning i förra årets mästerskap, då United endast blev sexa, är det på just PL fokus ligger i år.

– Jag är tillbaka för att avsluta det jag påbörjade. Vi vann tre titlar förra säsongen, men nu är målet Premier League.



José Mourinho har sagt att han tror att Zlatan är tillbaka under 2017, och enligt källor är matchen mot Arsenal den 2 december ett möjligt comeback-datum. Även om Zlatan inte är tillbaka redan då, så har han framtiden klar för sig.

– Skadan gav mig ett mål, och det är att komma tillbaka, spela spelet, och jag ska gå ut precis som jag kom in. Jag kommer inte att gå ut haltande. Jag kommer att gå ut som jag vill gå ut – även om det innebär att jag måste gå på vattnet, då gör jag det också, säger Zlatan och skrattar.