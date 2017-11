Om vi själva får gissa hur Zlatan Ibrahimovic kommer att göra under lördagens match mot Newcastle United så tror vi han finns med i truppen. Däremot så tror vi att det blir 90 minuter på bänken för den svenska anfallaren.

Anledningar till varför Zlatan kan göra come back såpass fort efter en korsbandsskada lär vara främst två stycken.

Att Zlatan kan behövas i Manchester United råder det inga tvivel om. De ligger just nu på en andra plats i Premier League, och jagar nu Manchester City som har 8 poäng upp inför helgens omgång i Premier League.

Enligt The Sun ska Zlatan Ibrahiovic återigen träna för fullt med sitt Manchester United. Detta är något som tränaren José Mourinho kan bekräfta för medior.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.