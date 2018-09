Streama Ta tillfället i akt och kolla på West Ham mot Chelsea på Viaplay. Viaplay erbjuder alla personer som har ett konto hos dem att kolla på alla Premier League matcher. Match:West Ham - Cheslea, Premier League

Datum & tid: Söndag den 23:e september, 14:30

Arena: London Olympiastadium

Stream: ViaPlay Trolig laguppställning, West Ham Fabianski Zabaleta - Balbuena - Diop . Masuaku Rice Yarmalenko - Noble - Obiang - Anderson Arnautovich Trolig laguppställning, Chelsea Arriabalaga Azpilicueta - Rudiger - Luiz - Alonso Kanté - Jorginho - Fabregas Willian - Giroud - Hazard London derby mellan blått och lila Maurizio Sarri har överraskat oss - en tränare som aldrig spelat i engelska ligan tidigare gör det som han gör just nu. Mannen är fenomenal och ett geni på att hitta rätta taktiken som ger framgång. Med de siffror han leverat hitills i Chelsea gör The Blues till farliga kandidater att tampas om PL-titeln. Eden Hazard har gjort 5 mål och 2 assist på 3 matcher, varav två av matcherna var ett inhopp. 27-åringen har därmed fått en bra start på säsongen och spelar med finess som han alltid gjort. Mot Cardiff gjorde belgaren en meriterande hattrick på Londons Olympiastadion. På 6 minuter hann Hazard göra två mål och det tredje kom i den 80:e minuten. Personligen tycker jag att det var bra att Hazard inte gick ut genom bakdörren, utan förblev kvar i Chelsea där både lagkamrater och fans älskar han. Hazards lagkamrat och ytterbacken César Azpilicueta menar att Hazard kan bli en av de bästa och även den bästa. -"Jag känner Eden, vi spelade tillsammans och jag spelade mot han i Frankrike, så jag har sett han en lång tid, men ja, jag är säker på att han kommer att bli den bästa. Golden Boy vinnarna, så gick det sen Om Chelsea vinner denna match med 2-0 kommer de att ligga på första plats i Premier League tabellen. Just nu är det trångt och hård konkurrens bland de topp tre platserna i tabellen. Liverpool leder i tabellen med 6 vunna matcher och ingen förlust eller lika. På andra plats har vi Manchester City med 5 vunna matcher och en lika. På tredje plats har vi Chelsea som hitills har vunnit alla sina 5 matcher och ska nu spela sin sjätte match på Londons Olympiastadion. Topp 10 flest matcher i Premier League Speltips Cheslea gör oss nervös med den enorma höga press och muren som mitfältet utgör. West Ham kommer att svettas rejält denna match. Maurizio Sarri kommer troligtvis att spela med en hög press och mycket bollinnehav. West Ham-tränaren Manuel Pelligrini kommer att spela på kontringar. Vi tror att Chelsea vinner matchen idag till oddset 1.55 på Bet365 Tips: Chelsea vinner matchen

Odds: 1.55 på Bet365

