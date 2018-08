Match: Watford - Brighton & Hove Albion, Premier League

Datum & tid: Lördag 11 augusti, 16:00

Arena: Vicarage Road Stadium

Streama Premier League Streama Premier League Premier League visas på Viasat, och med ett Viaplay-konto kan du se de bästa Premier League-matcherna varje omgång. Viasat visar dock bara ett begränsat antal matcher per omgång, där det allt som oftast är topplagen som väljs först. En av matcherna som ej visas denna omgång är Watford - Brighton.



Däremot kan du se flera andra Premier League-matcher denna omgång. Läs våra införrapporter med information om stream nedan: Streama Manchester United - Leicester Newcastle - Tottenham stream Stream Huddersfield - Chelsea Arsenal - Manchester City live stream Trolig laguppställning, Watford Foster

Janmaat – Kabasele – Prödl – Masina

Carrillo – Capoue – Hughes – Sema

Gray – Deeney



Skador: Tom Cleverley, Gerard Deulofeu, Stefano Okaka, Ben Wilmot, José Holebas (tveksam), Abdoulaye Doucouré (tveksam)

Avstängningar: - Trolig laguppställning, Brighton Ryan

Bruno – Duffy – Dunk – Bernardo

Knockaert – Stephens – Bissouma – Izquierdo

Gross

Andone



Skador: José Izquierdo (tveksam), Florin Andone (tveksam), Glen Murray (tveksam), Jürgen Locadia (tveksam), James Tilley (tveksam)

Avstängningar: - Ken Sema väntas starta för Watford Watford har blivit ”svensklaget” i Premier League, sedan Pontus Dahlberg och Ken Sema lämnat IFK Göteborg respektive Östersunds FK för ”Hornets”.



Dahlberg väntas inte spela särskilt mycket, då Ben Foster garanterat går före på målvaktsposten. Ken Sema däremot har startat i var och en av träningsmatcherna under försäsongen, och det skulle vara mycket förvånande om han inte tar en startplats mot Brighton & Hove Albion under lördagen.



Brighton var nykomlingar i Premier League förra säsongen, och lyckades hänga kvar med sju poängs marginal. Man var aktiva på gårdagens deadline day och värvade bland annat den unge norsken Leo Östigard och den unge svensken Peter Gwargis. Varken Östigard eller Gwargis kan dock räkna med speltid i Brightos a-lag på ett bra tag.



Det kan däremot Martín Montoya göra. Försvararen Montoya värvades även han in igår, från Valencia. Som ung spelade han i Barcelona och han har även representerat Inter. Speltips Vi tror att Watford har vad som krävs för att vinna den här matchen. Laget hamnade visserligen bara en poäng och en placering ovanför Brighton, men kvaliteten på truppen känns klart högre hos Watford än hos Brighton.



Vi spelar den raka 1:an till oddset 2.37 gånger pengarna. Tips: Watford vinner

Odds: 2.37, Bet365

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.