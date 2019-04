Arsenal spelar avsevärt mycket sämre på bortaplan jämfört med hemmaplan. The Gunners behöver öva mer på att spela under press, vilket de klara på hemmaplan, men inte lika bra på bortaplan.

Watford lyckades kamma hem vinsten mot Wolverhampton i FA-cup semifinalen. Efter 120 tuffa minuter där Watford låg under med 2-0, lyckades de senare vända matchen till 3-2 och gick därmed vidare till finalen. Finalen kommer att spelas mot Manchester City den 18:e Maj på Wembley.

Arsenal förlorade sin senaste bortamatch mot Everton med 1-0 i premier League. Evertons tidiga mål satte ytterligare press på The Gunners, men Arsenal lyckades inte hitta godtyckliga chanser, och matchen slutade upp som förlust.

