Marcelo ”El Loco” Bielsa är, som smeknamnet antyder, känd för sina galenskaper. Han har sina egenheter och är oerhört hård och principfast, men det ger ofta resultat för klubbarna han tränar.



Inför denna säsong har han tagit över Leeds United i Championship, och förra helgen coachade han laget i dess säsongspremiär. Matchen slutade med en 3-1-seger mot Stoke City, och Pontus Jansson satt på bänken i hela matchen med anledning av att han nyligen spelat VM.



Men det var inte slutresultatet eller Janssons frånvaro som blev den stora snackisen efteråt, utan något helt annat. Premier League stream Annorlunda användning av tolken Marcelo Bielsa intervjuades före och efter matchen, och båda intervjuerna var minst sagt underliga. På grund av språkbarriären hade argentinaren med sig en tolk, vilken användes på ett något annorlunda sätt.



När journalisten ställde sina frågor på engelska översatte tolken som sig bör på spanska till Bielsa. Därefter viskade Bielsa sitt svar på spanska till tolken, som sedan viskade tillbaka hur Bielsas svar sades på engelska. Då sade Bielsa själv sedan svaret på engelska till journalisten, med en väldigt knackig engelska. Allt samtidigt som journalisten hörde tolken viska.



Varför tolken användes som han gjorde kan vi bara spekulera i, men vi fick åtminstone se två underhållande intervjuer. Se intervjun här!

