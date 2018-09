Unai Emery går rastlöst fram och tillbaka på plan. Arsenal ligger under med 2–0 mot Chelsea, och där står han och viftar med armarna. Tränaren är kanske påväg att hamna i skottgluggen liksom Arsene Wenger gjorde. Men vi alla behöver tid för utveckling, precis som Unai Emery. Även spelarna i Arsenal behöver tid för att återhämta sig från nederlaget de fick erfara förra säsongen. ”Spelarna vet vad de ska göra när de har bollen, men de vet inte vad de ska göra utan den” Tony Addams ord är möjligtvis sanna. Detta har vi alla sett på senaste tiden: Arsenals backlinje har varit väldigt skakigt. Det är individuella misstag som sker, något som eventuellt har följt med ifrån dåliga tider. Ifall Arsenals defensiv ska bli bättre gäller det att börja om med en ny mentalitet och självbild: attityden mot sig själv som fotbollspelare och fotbollen. Fulaste spelarna och lagen i Premier League I Cardiff matchen vann Emerys Arsenal med 3–2, efter vad som var en intensiv och hektisk match. Detta är en del av vad Emery sade på intervjun efter matchen. ”…vi behöver hitta den optimala prestationen… som idag, de (Cardiff) lade bollen i vårt straffområde genom långa bollar och det är väldigt viktigt att vi fortsätter jobba på det här… men vi spelade med kontroll, personlighet och självförtroende.” Dessa ord indikerar att Emery troligtvis är en optimistisk tränare som gärna jobbar med att förbättra det dåliga, men även ge beröm för det som är bra. Något som verkligen motiverar spelarna. Andra chefer/ledare kan tendera att försumma det positiva vid analys av prestation. Topp 10 - flest matcher i Premier League någonsin Då massor av känslor är inblandade när det kommer till fansen kan det knepigt att tänka realistiskt. Faktumet att det kommer att ta tid att utvecklas är efterhängset och svårt att anamma, efter alla dessa år med Wenger som inget gav. Arsenal har många matcher framför sig och det kan ta ett tag att hitta den rätta den justeringen som ger resultat i slutändan. Arsenal kan bli ett av världens farligaste lag om Unai Emery lyckas hitta den rätta utgången.

