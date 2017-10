Tottenham - Liverpool: Inför matchen, startelvor, odds och stream

Att streama Premier League är enkelt. Du behöver skaffa ett konto på Viaplay, och sedan välja det paket som passar, förslagsvis Viaplay Sport (399 kr/månaden). Viaplay Sport ger dig tillgång till all fotboll du kan tänkas vilja se – Premier League, FA Cupen, Ligacupen, Champions League, La Liga, Serie A, Ligue 1 och mycket mer. Du kommer dessutom att få tillgång till bland annat ishockey (NHL och KHL), UFC och Formel 1. Utöver detta tillkommer massor av serier.

Både Tottenham och Liverpool är inne i en uppåtgående formkurva, och på förhand känns detta som en väldigt jämn match mellan två lag på ungefär samma nivå. Tottenham gjort det något bättre än Liverpool den här säsongen, samt har fördel av hemmaplan. Trots de faktorer som talar för Tottenham, tror vi inte att de vinner idag. Liverpool har på senare år gjort sig kända som ett lag som är bra i stora matcher, men tappar poäng mot mindre lag. Och detta är ju just en stormatch. Dessutom har Liverpool ett fint facit mot Tottenham, som man inte förlorat mot på 5 år. Tottenham är obesegrade i sina tio senaste matcher alla tävlingar inkluderade, Liverpool i sina fem senaste. Vi har svårt att skilja de här lagen åt, och tror att de bägge förlänger sina sviter. 1-1 är vårt tips. Odds 1-1: 7.00, Bet365 Odds X: 3.65, Unibet Avsparkstid: 17:00

Mignolet Gomez – Matip – Lovren – Moreno Can – Henderson – Wijnaldum Salah – Firmino – Couthino Adam Lallana, Adam Bogdan, Nathaniel Clyne och Sadio Mané missar dagens match på grund av skador. Tottenham, tabelläget: 3:a, 5-2-1, 15-5, 17 poäng Senaste 5 matcher, Tottenham: West Ham, B, 3-2. APOEL (CL), B, 3-0. Huddersfield Town, B, 4-0. AFC Bournemoth, H, 1-0. Real Madrid (CL), B, 1-1. Liverpool, tabelläget: 8:a, 3-4-1, 13-12, 13 poäng Senaste 5 matcher, Liverpool: Leicester City, B, 3-2. Spartak Moskva (CL), B, 1-1. Newcastle United, B, 1-1. Manchester United, H, 0-0. NK Maribor, B, 7-0.

Klockan 17:00 är det dags för dagens andra och sista Premier League-match. Lagen som ska bjuda på eftermiddagsunderhållningen är Tottenham och Liverpool. Tottenham har inlett säsongen starkt, och är just nu inne i en mycket bra period. Laget har 4 raka segrar i Premier League, och spelade i veckan oavgjort borta mot Real Madrid i Champions League. Man har endast förlorat en match på hela säsongen, vilket var när Chelsea sänkte ”Spurs” med ett sent avgörande. Liverpool har gjort en svag start på säsongen. Man har visserligen bara en förlust, men det har blivit många oavgjorda matcher och man är redan tolv poäng bakom tabellettan Manchester City (”Pool” har dock en match mindre spelad). Men kanske har det börjat vända – laget är nämligen inne i en positiv trend med 5 obesegrade matcher, och i veckan utklassade man slovenska NK Maribor med hela 7-0. Tottenham har haft svårt för Liverpool på senare år, och man har inte besegrat Pool i något av de senaste tio mötena lagen emellan. Sist man vann var i november 2012, då Aaron Lennon och Gareth Bale sköt Tottenham till seger.

