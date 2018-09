Streama Om du vill titta på dagens match Tottenham mot Liverpool online kan du göra det på Viaplay! Viaplay ger alla som har ett konto hos dem förmånen att se alla Premier League matcher. Match: Tottenham-Liverpool, Premier League

Datum & tid: Söndag den 15:e september, 13:00

Arena: Wembley Stadium

Stream: ViaPlay Trolig laguppställning, Tottenham Vorm Alderwiereld - Sanchez - Vertonghen Tripper - Eriksen - Dier - Dembélé - Davies Moura - Kane Trolig laguppställning, Liverpool Alisson Alexander Arnold - Gomez - Dijk - Robertson Milner - Wijnaldum - Keita Salah - Firmino - Mané Ingen militärtjänstgöring för Son Åter dags för Premier League, efter ett internationellt uppehåll. Dagens Premier League inleds med rysaren Tottenham mot Liverpool. Denna hisnande match kommer att spelas på Wembley Stadium. Son Heung-Min har återvänt från ett drama med sitt land Sydkorea. Det handlade om militärtjänstgöring som han potentiellt kunde slippa att medverka inom på ett villkor: Vinn de asiatiska spelen. Som tur vinner Sydkorea finalen mot Japan, och både Son och Tottenham kan äntligen pusta ut. Son har missat Tottenhams fyra första matcher och idag lär vi se Son hoppa in sent i matchen. Tottenham vann häromdagen mot Manchester United med 3-0 på bortaplan, men förlorade sin senaste match mot Watford. Mot Manchester United var Tottenham effektiva på att sätta sina målchanser genom kontringar. Tottenham lär göra likadant mot Liverpool. Mot Watford lyckades inte Tottenham hitta sig själva under matchens gång. Liverpool är fortsatt starka i Premier League. De har vunnit alla sina fyra första matcher och ligger först på tabellen med 8 mål i målskillnad. I tre av dessa matcher är det Sadio Mané som fortsätter att glänsa som matchens lirare. Detta år kan bli något speciellt för Mané. Speltips Tottenham och Liverpool har en liknande spelstil. Båda är effektiva på kontringar och skickliga på att stjäla boll genom en hög press. Denna match kommer vara fylld med spänning och kontringar. Båda lagen förväntas inför denna match att spela offensivt och aggressivt. Tottenham kommer att försöka hålla i bollen så mycket som möjligt, men det är inget problem för Liverpool som kommer överraska dem när de minst anar. Liverpool har inlett denna säsong starkt och har både förmåga och självfortroende för att vinna Premier League. Tottenham däremot förlorade sin senaste match mot Watford vilket indikerar svaghet som de behöver jobba på. Vi tror att Liverpool vinner denna match till oddset 2.30 på Bet365 Tips: Liverpool vinner

Odds: 2.30 på Bet365

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.