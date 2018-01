Sedan storförlusten mot Manchester City den 16 december har Tottenham Hotspurs gått som tåget i Premier League. Klubben följde upp tre raka segrar med ett kryss mot West Ham, i en match där det är svårt att påstå att ”Spurs” ej förtjänade segern. Tottenham vann bollinnehavet med 71-29 och skottstatistiken med 31-3.



Everton inledde säsongen oerhört svagt, men fick sedan ett uppsving i samband med nye tränaren ”Big Sam” Allardyces intåg i klubben. Nu verkar man dock vara tillbaka på gammal bana igen, och Everton har inte vunnit någon av sina fyra senaste Premier League-matcher. Därpå slogs man ut ur FA-cupen av rivalen Liverpool förra fredagen.



När dessa två lag möttes i höstas vann Tottenham komfortabelt med 3-0, efter två mål av Harry Kane och ett av Christian Eriksen.

Förväntad startelva, Tottenham

Lloris

Aurier – Sánchez – Vertonghen – Davies

Dier – Dembélé

Heung-Min – Alli – Eriksen

Kane



Toby Alderweireld och Danny Rose är skadade och missar bägge matchen för Tottenham.

Harry Winks är även han ett frågetecken inför matchen.

Förväntad startelva, Everton

Pickford

Kenny – Jagielka – Williams – Martina

Gueye – Schneiderlin

Bolasie – Rooney – Sigurdsson

Calvert-Lewin



Ramiro Funes Mori, Seamus Coleman och Leighton Baines missar alla matchen för Everton.

Maarten Stekelenburg och Michael Keane riskerar att missa matchen även dem.



Senaste 5 matcher, Tottenham: Burnley, B, 3-0. Southampton, H, 5-2. Swansea City, B, 2-0. West Ham, H, 1-1. AFC Wimbledon (FA-cupen), H, 3-0.



Senaste 5 matcher, Everton: Chelsea, H, 0-0. West Brom, B, 0-0. AFC Bournemouth, B, 1-2. Manchester United, H, 0-2. Liverpool (FA-cupen), B, 1-2.

Speltips och odds

Tottenham har varit oerhört starka på sistone, och mejar ned motståndare efter motståndare. Visserligen blev det inte tre poäng mot West Ham senast, men sett till matchbilden är det närmare ett under att man inte vann den matchen.



Everton har hamnat i en rejäl formsvacka, och har radat upp förluster på sistone. Man kommer in i matchen med stukat självförtroende, medan det finns gott om just denna vara hos Tottenham.



Förutom att Tottenham är det bättre laget och även har fördel av hemmaplan, så har man Harry Kane. Kane är i storform och har gjort hela åtta mål på sina fem senaste matcher. Vi tror absolut att Tottenham vinner den här matchen, och tippar 2-0.



Odds 2-0: 6.00, Bet365

Odds 1: 1.28, Bet365



Avsparkstid: 18:30