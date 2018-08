Streama Huddersfield Town – Chelsea Saknar du TV-kanalen som visar Huddersfield Town – Chelsea, men vill ändå titta på matchen? Det är mycket lätt att streama den, och vi går här igenom hur du går till väga.



Viasat sitter på rättigheterna att sända Premier League, och med ett Viaplay-konto kan du alltså titta på Huddersfield Town – Chelsea.



På Viaplay kan du se matchen med hög bildkvalitet och det är möjligt att titta från vilken plattform du helst önskar – alltifrån mobil/smartphone till laptop/dator till surfplatta/iPad eller TV. Match: Huddersfield Town - Chelsea, Premier League

Datum & tid: Lördag 11 augusti, 16:00

Arena: John Smith's Stadium

Trolig laguppställning, Huddersfield Town Lössl

Hadergjonaj - Schindler - Zanka - Kongolo

Hogg - Mooy

Diakhaby - Pritchard - Sobhi

Mounié



Skador: -

Avstängingar: - Trolig laguppställning, Chelsea Courtois

Azpilicueta – Rüdiger – Luiz – Alonso

Jorginho – Loftus-Cheek – Fabregas

Pedro – Morata – Hudson-Odoi



Skador: Kurt Zouma

Avstängingar: - Huddersfields andra säsong sedan uppflyttningen Förra säsongens nykomlingar Huddersfield Town gjorde en bra säsong ifjol, då man gjorde vad som krävdes och lyckades hålla sig kvar med fyra poängs marginal. Säsongens höjdpunkt var segern mot Manchester United. Nu återstår det att se hur det kommer att gå för Huddersfield under det svåra andraåret.



Chelsea har bytt tränare inför säsongen, och väntade anmärkningsvärt nog med att göra det ända fram till mitten av juli. Det har länge varit uppenbart att Antonio Conte inte skulle träna Chelsea säsongen 2018-19, och det förefaller därför konstigt att klubben väntade till mitten av juli med att sparka honom och att plocka in Maurizio Sarri. Sarri stod utan jobb ända sedan slutet av maj, och den nye tränaren får nu otacksamt kort tid på sig att förbereda laget inför den kommande säsongen.



N’Golo Kanté, Willian, Eden Hazard, Olivier Giroud och Gary Cahill väntas inleda på bänken efter att ha varit med sent i VM. Streama fotboll med Strive Speltips Det är ingen tvekan om vilket lag vi tror drar längsta strået här. Chelsea är en titelaspirant medan Huddersfield kommer att få kämpa för att hänga kvar.



Vi spelar den raka 2:an i denna match, till oddset 1.61 gånger pengarna på Bet365. Tips: Chelsea vinner

Odds: 1.50, Bet365

