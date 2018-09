Engelska ligacupen är igång på riktigt, när topplag äntligen kliver in i turneringen. Just Wolves och Leicester var dock med redan sedan tidigare, men det är den enda matchen mellan två Premier League-lag idag. Läs om hur du gör för att streama matchen direkt.

Streama Wolves - Leicester City: Se matchen via live stream

Streama Wolves - Leicester City Wolverhampton Wanderers möter Leicester City i engelska ligacupen, i den enda matchen mellan två klubbar från Premier League ikväll. Läs vidare för att få reda på hur du tittar på matchen från EFL Cup via live stream. För dig som vill streama Wolves – Leicester City gratis ska du vända dig till Bet365. Det är visserligen inte gratis till 100 %, men nästan. Allt du behöver göra är att skapa ett konto på Bet365 och där sätta in minst 50 kronor, då kan du titta på Wolves – Leicester live och likväl streama Manchester United – Derby, se Oxford – Manchester City och dessutom streama Liverpool – Chelsea live. Gå in på Bet365, skapa ditt konto och titta på engelska ligacupen! 1. Skapa dig ett konto på Bet365

2. Sätt in minst 50 kronor på kontot

3. Streama Wolverhampton - Leicester City live Titta på Wolverhampton – Leicester City på TV Du som vill titta på Wolves – Leicester City på TV får det svårt. Matchen sänds nämligen inte på någon Tv-kanal eller Viaplay eller liknande, så därför får du helt enkelt skapa ditt konto på Bet365 för att kunna titta. Men det är bra pris och bra bild, så det är inget negativt i det. Om du tittar på matchen på Bet365 via din dator kan du, med HDMI-kabel, koppla matchen till din TV. Inför Wolves – Leicester City För att läsa mer om denna match kan du klicka dig in på vår spelkupong med 3 matcher från EFL Cup 25/9. Där går vi igenom de tre bästa matcherna från engelska ligacupen den 25:e september.

