Streama Oxford - Manchester City: Se matchen via live stream

Streama Oxford – Manchester City När nu de engelska toppklubbarna äntligen stiger in i ligacupen får vi se några intressanta och spännande matcher. Det de allra flesta kommer att vara ute efter är att streama Liverpool – Chelsea live, då det är veckans absoluta stormatch. Den spelas dock först på onsdagen, och i väntan på den vill vi gärna roa oss genom att titta på Oxford – Manchester City eller varför inte se Manchester United – Derby eller kanske till och med streama Wolves – Leicester City? I denna artikel går vi igenom hur du gör för att titta på engelska ligacupen, då det faktiskt finns en mycket bra och enkel väg att göra det trots att ingen av matcherna Tv-sänds på någon svensk kanal eller tjänst. För att streama Oxford – Manchester City – eller någon annan match från ligacupen – behöver du skapa ett konto på Bet365, och där sätta in minst 50 kronor. Då kan du se Oxford – Manchester City live direkt från Bet365:s hemsida. Det är alltså så gott som gratis, då det räcker att du bara har några få ören på kontot för att kunna titta framöver på massor av fotboll i all framtid. 1. Skaffa ett konto på Bet365

2. Gör en insättning på minst 50 kronor

3. Streama Oxford - Manchester City live Titta på Oxford – Manchester City på TV Om du vill titta på Oxford – Manchester City live på TV får du det riktigt bekymmersamt. Det finns nämligen ingen svensk Tv-kanal eller tjänst som sänder matchen. Du måste alltså kolla på matchen genom ett konto på Bet365. Med ett Bet365-konto kan du koppla sändningen till din TV från din dator, så länge du har en HDMI-kabel. Det går också att titta på matchen direkt från valfri plattform. Inför Oxford – Manchester City Detta är Manchester Citys första match i turneringen, medan Oxford redan avancerat förbi två omgångar. Vi har skrivit ett speltips med tre matcher från EFL Cup 25/9, där denna är en av dessa. Där finnes även troliga laguppställningar.

