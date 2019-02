Manchester United åkte nyss på sin första förlust sedan Ole Gunnar Solskjaer tog över som tränare, då "The Red Devils" fick se sig besegrade av PSG i tisdags. Nu ska man försöka komma tillbaka upp på hästen, och slå Chelsea för att ta sig vidare till kvartsfinal i FA-cupen.

Saknar du kanalen som sänder Chelsea – Manchester United finns det en annan väg att gå för att ändå kolla matchen på TV-skärmen. Om du tittar på matchen på Bet365 går det att koppla sändningen till Tv:n med hjälp av en kabel eller liknande. Koppla en HDMI-kabel från din dator till din TV, eller koppla matchen från mobil/surfplatta via Chromecast.

Vill du titta på Chelsea – Manchester United på TV? Det går givetvis att se matchen på TV om du så önskar. Den Tv-kanal du behöver är Kanal 9, då det är där matchen sänds live. Ratta in kanalen, fyll på chipsskålen, sätt dig i soffan och njut av att se fotboll från FA-cupen.

Det är väldigt populärt att se Premier League , och nu bjuder England på direktsänd fotboll från ett annat inhemskt mästerskap. Du kan titta på Chelsea – Manchester United från den 5:e omgången av FA-cupen, en match vi här berättar för er hur ni kan se via live stream.

