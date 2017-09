Stoke City – Manchester United: Premier League stream online

Förhoppningsvis tillfrisknar Zlatan Ibrahimovic någon gång under 2018, tillräckligt så att han kan börja spela ordentligt. Vi alla är nog sugna på att få läsa lite rubriker om den bästa svenska fotbollsspelaren genom tiderna.

Det är inte helt klart när Zlatan spelar igen. Men frågan är om Zlatan ens behövs i United just nu? Med tanke på hur säsongsinledningen sett ut och hur bra deras nyförvärv presterat är en plats inte lika säker. Tar inte Zlatan chansen när han kommer tillbaka kan det bli så att han inte får all den speltid han vill ha.

Det gäller även för denna matchen mellan Stoke City – Manchester United. För att se den via live stream krävs det att du skapar ett konto med ett sportabonnemang. Sedan har du tillgång till massvis av matcher från Premier League och andra ligor.

Manchester United är ett lag många gärna följar genom live stream. Det hör inte till vanligheten att svenskar är stora Stoke City-fans. Men för att se alla Manchester Uniteds matcher från Premier League via live stream kan man vända sig till viaplay.

