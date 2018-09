I det första mötet ödmjukar Liverpool Manchester City på Liverpools hemmaplan Anfield med 3-0 i Champions League. Det var natten Pep Guardiola inte kunde sova. Matchen inleds med Mohammed Salahs mål redan efter 11 spelade minuter. Runt minut 20 är det Alex-Oxlade Chamberlain som smäller in 2-0 målet med ett raketskott strax utanför straffområdet. Och runt minut 30 är det Sadio Mané som avslutar med det tredje och därmed sista målet. Världens dyraste startelva någonsin Men det är inte allt, i det andra mötet i Champions League är det återigen Liverpool som vinner med 2-1 på bortaplan. Detta gör Pep Guardiola galen. Matchen började med att Gabriel Jesus nätar ungefär efter 2 spelade minuter. Manchester City fortsätter trycka på. Runt minut 55 kommer Sadio Mane som tunnlar en försvare och blir öppen med målvakten, men ser ut att tappa balansen och får en träff på bollen som studsar på målvakten och så kommer Mohammed Salah som kyligt chippar in den på returen. Det är över. Hela Etihad blir tyst, och där sitter Pep Guardiola alldeles utom sig, helt svarslös. Topp 10 - Flest matcher i Premier League någonsin Hur kunde Jurgen Klopp slå Pep Guardiola alla tre mötena våren 2018? Flytet började i Januari för Liverpool. Alla dessa tre matcher liknade varandra: Liverpool var alldelles galna. Det var fram och tillbaka, varenda minut var fylld med spänning och nagelbitande, oavsett om man tyckte om lagen eller inte. Trots att Liverpool låg i genomsnitt med 33,3 % i bollinnehav alla de tre matcherna, så hindrade det dem inte från att respektlöst utklassa giganterna Manchester City. Liverpool gjorde allt för att störa Manchester Citys passningsspel. De flyttade oftast inte laget för högt upp på plan utan spelade med en fem-manna linje på Manchester Citys planhalva där de skärde av passningsvägar. Ibland övveraskade Liverpool direkt efter de tappade boll med en otrolig press där enbart mittfältet och anflallarna pressade vilket skapade ett stort tomrum mellan backlinje och mittfält. Detta ledde till att Liverpool upprepade gånger stal bollen, och de tröttade inte endast ut Manchester City utan gjorde även dem miserabla och helt förtvivlade. Jurgen Klopp är ett geni. Den enda mannen som lyckades lista ut en taktik som fick Pep att börja svettas. Liverpool har knäckt koden och kan därför denna säsong vinna Premier League.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.