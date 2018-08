Newcastle United ställs emot Tottenham Hotspur tidigt under lördagen, i vad som är den andra matchen i Premier League 2018-19.

Streama Newcastle – Tottenham Vill du titta på Newcastle – Tottenham? Då har du kommit rätt, då många av de som saknar den Tv-kanal som sänder matchen istället kommer hit.



Premier League visas på Viaplay, och just denna match sänds på Viasat Sport Premium. Med ett konto på Viaplay kan du se alla matcher från Premier League.



Skaffa Viaplay-konto och streama Newcastle – Tottenham! Match: Newcastle United - Tottenham Hotspur, Premier League

Datum & tid: Lördag 11 augusti, 13:30

Arena: St James' Park

Stream: ViaPlay Streama Huddersfield - Chelsea Streama Premier League Trolig laguppställning, Newcastle Dubravka

Yedlin – Lascelles – Clark – Dummett

Ritchie – Diamé – Shelvey – Kenedy

Pérez

Rondón



Skador: Florian Lejeune, Martin Dubravka (tveksam), Mohamed Diamé (tveksam)

Avstängningar: Trolig laguppställning, Tottenham Vorm

Walker-Peters – Aurier – Sánchez – Davies

Dier – M. Dembélé

Lucas – Eriksen – Heung-Min

Llorente



Skador: Victor Wanyama, Moussa Sissoko, Cameron Carter-Vickers, Toby Alderweireld, Erik Lamela (tveksam), Josh Onomah (tveksam), Harry Winks (tveksam), Juan Foyth (tveksam)

Avstängnignar: - Andra matchen i Premier League Premier League drar igång under fredagskvällen, då Manchester United ställs emot Leicester City. Lördagen inleds sedan med att Newcastle United tar emot Tottenham Hotspur på St’ James Park.



Newcastle har haft ett någorlunda lugnt transferfönster med Premier League-mått mätt, och de mest anmärkningsvärda värvningarna är den schweiziske försvararen Fabian Schär och japanske anfallaren Yoshinori Muto.



Om Newcastle haft det lugnt har Tottenham haft det helt stilla. Klubben har fått kritik för att inte agera på transfermarknaden, men å andra sidan har man fått behålla samma lag som förra säsongen vilket kan vara till en stor fördel.



Förra säsongens motsvarande match slutade i en bortaseger, då Dele Alli och Ben Davies såg till att Tottenham vann med 2-0. Matchen dessförinnan, 2016-16, det år då Newcastle åkte ur Premier League? Då vann ”The Magpies” med osannolika 5-1 (!), efter att Georginio Wijnaldum, Aleksandar Mitrovic, Wijnaldum igen, Rolando Aarons och Daryl Janmaat gett fansen något att glädjas över en trist säsong.



VM-spelare som exempelvis Dele Alli, Harry Kane och Danny Rose väntas vilas.



Tottenham tippas återige att återigen slåss om Champions League-plats, medan Newcastle väntas härja i botten av tabellen. Speltips Denna match ger oss ett förvånansvärt bra odds på den raka 2:an, vilket vi väljer att hugga på direkt. 2.10 gånger pengarna på Tottenham att besegra Newcastle bör spelas, oavsett om Harry Kane m.m. startar eller inte. Tips: Tottenham vinner

Odds: 2.10, Bet365

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.