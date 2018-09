Det började år 2013 när Arsene Wenger var i ett telefonsamtal med Mesut Özil bara några dagar innan övergångsfönstret skulle stänga. Till en början trodde allihop att det var Wenger som hade uppsökt Özil och övertalat honom att komma till Arsenal. Men lite över ett år sedan erkände Özil att det var han som hade uppsökt Arsene Wenger och frågat om att få komma till Arsenal. Hans beslut om att komma till Arsenal var på grund av att tränaren Carlos Ancelotti. Carlos Ancelotti som kom till klubben år 2013 hade sagt till Özil att han inte var en del av hans planer, detta är vad Özil sade: ”Jag hade hamnat i vanära med min tränare i Madrid (Carlos Ancelotti), trots att jag inte hade gjort något fel. Jag blev hotad en plats bland läktarna. Plötsligt behövde jag ta ett beslut, för min karriär. Det var inte möjligt att vara kvar längre, speciellt när det baserades på ett prestations-kriterium” Golden Boy-vinnarna - så gick det sedan Mesut Özil blev köpt för 42,5 miljoner Pund av Arsenal och han smälte snabbt in i deras spel. Övergången kom som en chock, det var inget rykte eller liknande som hade pågått under en tid. Under de förgångna fem åren har Mesut Özil erfarit mycket kritik, vilket han fortfarande får. Hans apatiska kroppspråk talar för hans attityd för laget och spelet när det går dåligt menar många. Anledningen till kritiken är säkert på grund av prislappen som han köptes för och det skapar naturligtvis stora förväntningar. Vid dåliga tider är han syndabocken, vid bra tider är han hjälte. September 2017 kommenterade detta genom att skriva följande på ett facebook-inlägg: "Jag har fått acceptera en hel del kritik i min tid i London. 'För dyr, för girig, dåligt kroppspråk'...Några av dessa kommentarer är gjorda av sådana som inte känner mig. Vissa är gjorda av forna Arsenal spelare. Hursomhelt är kritik något som alla fotbollspelare behöver hantera" Topp 10 flest Premier League matcher någonsin Utöver kritiken är Özil en av Premier Leagues främsta mittfältare. På 200 spelade matcher har hans kreativtet i mittfältet hitills resulterat i 481 skapade chanser, 60 asssists och 36 mål i Premier League och Champions League kombinerat. 2015/16 säsongen blev Özils bästa säsong då han gjorde 6 mål och 19 assists, och blev därmed utsedd till Premier Leagues spelare som gjort flest assists den säsongen. Samma säsong kom Arsenal på andra plats bakom Leicester City på första plats. Denna säsong ärvde Mesut Özil nummer 10-tröjan och i vintras skrev Özil på ett 5-års kontrakt med Arsenal efter mycket betänketid. Möjligtvis slutar Mesut Özil upp som en legend, speciellt i Arsenal.

