Bland röken gömmer sig Maurizio Sarri. I en värld där professionell sport förknippas med hälsosamt leverne står Maurizio Sarri med en cigarett i handen, det gör han unik, fast på ett bra sätt. Hur ofta får man erfara en tränare som röker? År 2015 anlitades Maurizio Sarri som Napolis tränare. Sarri lyckades få Napoli att landa bland topp tre under de tre åren han satt som Napoli-tränare. Senast snubblade han på mållinjen när Juventus kom om med en liten marginal före och därmed vann ligan. I 15 år har han erfarit tränarrollen för lag i Italien. Chelsea blev den första klubben han tränade som inte ligger i Italien. https://www.sportal.se/blog/serie-a-live-streams-streama-gratis-online Maurizio Sarri har haft en karriär som ger oss alla hopp. Hans skicklighet i fotboll likställdes inte med hans passion för den. Vid senare år började Maurizio Sarri arbeta som utländsk valutahandlare hos Banca Toscana, Italiens äldsta bank. Men flera gånger under hans karriär lade Sarri ner pennan på bordet, kollade upp, och tänkte ”det här är inte jag”. Så Sarri bestämde sig slutligen för att bli en fotbollstränare. På fritiden var han en tränare, på dag var en banktjänsteman. Men drömmen om att träna ett lag på toppnivå låg långt bort. Idag konkurrerar han med Jurgen Klopp, Pep Guardiola och Jose Murinho. Sarri är väldigt detaljerad av sig när det kommer till det taktiska. Hans fantasilöshet styrs av logiken. Han arbetar fram många genomtänkta fasta lägen, och kan anpassa sig till vilken taktisk motståndare som helst. Ett geni av egenart. Maurizio Sarri kom när han behövdes som mest. Det var dålig stämning i Chelsea och en ny hjälte behövde ställa upp. Spelarna exalterades när Sarri kom till träningslägret med sin entusiasm. Han var avvaktande och väldigt motiverande. Spelarna känner sig redan trygga med honom. Sarri är väldigt varm men samtidigt seriös, och ger ett intryck av mogenhet och klokhet. https://www.sportal.se/blog/topp-10-flest-matcher-i-premier-league-nagonsin Sarri blev tillfrågad om framtiden i en intervju. Ödmjukt svarar italienaren ”Hittills ser det bra ut, men jag vet att jag kommer få många svårigheter i framtiden, självklart” och avslutar med ett kort skratt. Maurizio Sarri är hoppfull men samtidigt väldigt seriös. Möjligtvis avslutar han fint med Chelsea och blir ”the new special one”.

