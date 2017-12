Manchester United ligger åtta poäng bakom Manchester City, och måste vinna denna match för att hänga på sina rivaler i titelracet. Ett oavgjort resultat för United är nästan som en förlust idag. Det är två formstarka lag som möts. United har gått 40 matcher utan förlust på Old Trafford, och Manchester City har 13 raka segrar i Premier League. Men tittar vi närmare på Manchester Citys senaste matcher så verkar formkurvan börja peka lite lägre än tidigare. På Manchester Citys senaste 5 matcher har man 4 vinster, men till skillnad från i början av säsongen är samtliga uddamålsvinster. I den allra senaste matchen – mot Shakhtar Donetsk i Champions League – kom faktiskt Citys första förlust för säsongen. Visserligen var man redan slutspelsklara och roterade en hel del i laget, men det blev likväl en förlust. Mourinho har genom alla år gjort sig känd för att skapa lag som sällan eller aldrig förlorar på hemmaplan. När en Premier League-titel nästan står på spel, tror vi att United vinner matchen. Vi tippar 1-0. Odds 1-0: 12.00, Bet365 Odds 1: 3.50, Bet365 Avsparkstid: 17:30

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss. | Villkor gäller