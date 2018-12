Arsenal visade sig vara väldigt starka mot Liverpool och Tottenham och spelade som att de kontrollerade matcherna. Ett nytt Arsenal håller på att växa fram och detta nya Arsenal kan spela under hög press jämfört med det förra Arsenal som ständigt kunde lätt tappa bollen mot storklubbar (håll utkik, kommer en krönika på vår blogg om detta snart).

Mesut Özil kommer inte att medverka på kvällens match på grund av en ryggskada som har medföljt från förra säsongen. Arsenaltränaren Unai Emery sade på presskonferensen att han har ”övat ensam” och ställer sig ovetandes om Özil är kapabel att medverka på onsdagen. Även om han var kapabel att spela, skulle Unai Emery antingen byta in honom sent eller inte spela han alls för att undvika en värre skada.

Manchester å andra sidan har kanske inte sin bästa inledning på säsongen. Efter 14 omgångar av Premier League-fotboll har The Red Devils endast skrapat till sig 22 poäng, och ligger därmed på åttonde plats. Till och med Bournemouth och Everton ligger före.

Arsenal är fortfarande i bra form, utan en enda förlust på 16 spelade matcher. De har visat sig kapabla att mäta sig med de bästa i tabellen, nämligen Liverpool och Tottenham. Ikväll kan de göra likadant mot ett lag som inte ligger i toppen av tabellen, men med 4 platser under.

