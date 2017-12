Manchester City - Tottenham: Inför matchen, startelvor och odds

Premier League bjuder på en stormatch under lördagen. Manchester City tar emot Tottenham Hotspurs.



Manchester City bortabesegrade walesiska Swansea med 4-0 i veckan, och förlängde därmed sin häpnadsväckande segersvit. Laget är nu uppe i hela 15 (!) raka vinster i Premier League, och inget lag verkar kunna stoppa The Blues just nu.