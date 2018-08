Titta på Manchester City - Huddersfield Vill du inleda dagen med Premier League fotboll genom att se Huddersfield möta Manchester City? Då kan du se matchen på Viaplay. Du har tillgång till alla Premier League matcher genom Viaplay. Har du ett konto på Viaplay missar du ingen match i Premier League. Skaffa ett Viaplay konto från idag för att se Huddersfield - Manchester City och alla de matcher som kommer att spelas härnäst. Match: Manchester City – Huddersfield, Premier League Datum & tid: Söndag 19 augusti 14:30 Arena: Etihad Stadium Streama: ViaPlay Streama Premier League Trolig laguppställning, Manchester City Ederson Walker – Stones – Laporte – Mendy Gundogan – Fernandinho – Silva Mahrez – Jesus – Sterling Trolig laguppställning, Huddersfield Hamer Hadergjonaj – Schindler – Kongolo – Löwe Mooy – Hogg Parra – Pritchard – Diakhaby Mounie Huddersfield förväntas vara försiktiga Söndagens fotboll i Premier League inleds med Huddersfield och Manchester City. Matchen kommer att spelas i det ljusblåa Etihad. Från gårdagens presskonferens menade David Wagner att han är glatt inställd gentemot att parkera bussen om det innebär poäng för dem. Huddersfield kommer att göra allt för att inte ge Manchester City rum att röra sig inom inuti straffområdet. Manchester City hade en stark inledning på säsongen som slutade upp med en 2-0 vinst mot Arsenal och försöker nu återigen hamna bland de första på tabellen. Citys senaste möte med Huddersfield slutade upp med ett oförväntat 0-0. Det var matchen Manchester City fick lyfta Premier League bucklan. Om Manchester City hade förlorat hade de fortfarande vunnit Premier League då de hade stort övertag och ledning jämfört med de resterande lagen i tabellen. Raheem Sterling hade en imponerande start i säsongen mot Arsenal och som även blev matchens lirare. Raheem Sterling stod för första målet och var klart hotande med de ivriga kroppsrörelserna och finterna som gav Arsenal försvarana något att betänka. Inför denna match försöker Sterling upprepa historia. Kevin De Bryne förväntas inte spela på grund av en knäskada, och kommer därmed kanske vara borta i 3 månader. Då Kevin De Bryne har sinne för att fördela bollar effektivt, så missar Manchester City den förmånen denna match och andra kommande matcher. Speltips Premier League mästarna Manchester City förväntas vinna denna match. Huddersfield har enbart vunnit 3 av alla 19 bortamatcher förra säsongen, och mot City blir det ännu svårare. Huddersfield förväntas backa hemåt ock parkera bussen, medan City kommer försöka hitta tomrum i straffområdet för att skjuta. Manchester City kommer troligen ha stort övertag i bollinnehav och inte ge Huddersfield andrum. Denna match kan sluta lika men City kommer att genom individuella färdigheter försöka komma förbi och därefter passa någon i straffområdet för lovande skottchans. Vi tror Manchester CIty komemr att vinna matchen och går på 1:an på 1.083 på Bet365 Tips: Manchester City vinner

Odds: 1.083 på Bet365

