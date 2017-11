Två lag kända för att spela en underhållande och vacker fotboll ska under söndagen göra upp på Etihad Stadium. Pep Guardiolas Manchester City tar emot Arsène Wengers Arsenal, i vad som väntas bli en mycket sevärd tillställning. Manchester City har inlett den här säsongen oerhört starkt, och leder Premier League i överlägsen stil. Efter tio omgångar har man redan ett fem poäng stort försprång till tvåan Manchester United, och ned till trean Tottenham skiljer det ytterligare tre poäng. City har vunnit alla sina matcher utom en; en oavgjord batalj mot Everton. Arsenal har blandat och gett så här långt in på säsongen. Det har blivit några olycksamma förluster, men på lagets tio senaste matcher – alla tävlingar inräknade – har man en förlust och en oavgjord, resten vinster. Trots det har man nio poäng upp till dagens motståndare Manchester City, och förlorar Arsenal matchen kan man nästan säga adjö till ligatiteln redan nu. Manchester City och Arsenal är två lag kända för att vilja spela en fin fotboll, med högt bollinnehav och ett snabbt kortpassningsspel. Fotbollen lagen förespråkar påminner mer om hur spanska lag vanligtvis spelar, och känns inte så typisk engelsk. De senaste åren har det varit jämna fajter när dessa två lag ställts mot varandra, och vi måste gå tillbaka nästan tre år – eller sju möten – för att hitta den senaste matchen som vanns med mer än ett måls marginal. Den matchen hittar vi i januari 2015, då Arsenal vann med 2-0 efter mål av Santi Cazorla och Olivier Giroud.

