Manchester United förlorade helgens derby mot Manchester City, vilket kan visa sig vara en mycket kostsam förlust när säsongen summeras. United är nu hela 11 poäng bakom sina lokalrivaler, och Premier League-titeln ser svåruppnåelig ut. Men skam den som ger sig. Ikväll lär vi få se ett revanschlystet Manchester United, desperata att komma tillbaka på vinnande bana igen. Säsongen är trots allt lång, och även Manchester City kan hamna i en svacka (?). AFC Bournemouth trummar på i sin vanliga takt, och håller precis som de brukar till i mitten-botten av tabellen. I helgen spelade man 2-2 mot Crystal Palace, efter att Jermain Defoe skjutit in slutresultatet på Marco van Basten-manér. Sist Manchester United spelade mot AFC Bournemouth slutade matchen 1-1, efter att Zlatan Ibrahimovic missat en straffspark i slutet av matchen. Återstår att se hur många minuter vi får se svensken på plan ikväll.

