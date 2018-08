Streama Liverpool - West Ham United Du kan se Liverpool möta West Ham United på Viaplay denna söndag. Premier League visas på Viaplay, och har man ett konto på Viaplay kan man se alla matcher från Premier League. Skaffa ett Viaplay-konto och streama Liverpool-West Ham United! Vill du istället titta på fotboll från Spanien, och titta på lag som FC Barcelona, Real Madrid och Atlético de Madrid? Streama La Liga så kan du se Lionel Messi försöka föra "Barca" till en ny ligatitel. Match: Liverpool-West Ham United , Premier League

Datum & tid: Söndag 12 augusti 14:30

Arena: Anfield

Stream: ViaPlay Trolig laguppställning, Liverpool Alisson Alexander-Arnold - Gomez - Dijk - Robertson Wijnaldum - Henderson - Keita Mané - Firmino - Salah Trolig laguppställning, West Ham United Fabianski Zabaleta - Diop - Ogbonna - Cresswell Obiang - Noble - Wilshere Yarmolenko - Anderson - Arnautovic West Ham United förväntar sig mycket för pengarna Dristiga Manuel Pelligrini har spenderat runt 90 miljoner pund denna sommar på nya spelare. Om man tar alla spelare som lämnat och som gett inkomst i beräkning har West Ham United spenderat runt 81 miljoner pund. Detta gör West Ham United anmärkningsvärda denna säsong. Nu förväntar sig inte enbart West Ham-fansen, ledningen och tränaren mycket av laget, utan vi alla gör det. Liverpool har också mycket att förvänta sig då de förra säsongen slutade upp i final mot Real Madrid inom Champions League. Mo Salah var en stor bidragande faktor till framgången som Liverpool hade. Liverpool var även det enda laget som lyckades störa Manchester Citys flyt genom att vinna tre gånger mot dem förra säsongen, två i Champions League och en i Premier League. Nu kommer The Reds återigen ut på plan för att visa fram fötterna som vi aldrig sett tidigare. Liverpool siktar mot stjärnorna. Den 25-årige forwarden Felipe Anderson värvades för ungefär 34 miljoner pund och blev därmed deras dyraste värvning denna sommar. Anderson gjorde 4 mål och 7 assist på 12 spelade matcher, varav 9 matcher från start och 3 inhopp i Serie A förra säsongen. Summan och statistiken gör Anderson till spelaren som kommer att ha mest press på sig från fans och media i West Ham United denna säsong. Utöver Anderson kommer Wilshere som inte ingick i Emerys planer inför denna säsong att kunna återigen lysa på planen som han gjorde i Bournemouth. Speltips Liverpool var det lag som Manchester City hade mest mardömmar om förra säsongen och är troligtvis det lag som är top tre att konkurrera om Premier League titeln denna säsong. Samma Liverpool kommer att fortsätta att spela med samma höga press och offensiva fotboll som Jurgen Klopp har sinne för. Manuel Pelligrini prioriterar bolleinnehav, men kommer troligtvis inte kunna göra det på grund av att kvaliteten i West Ham United är sämre jämfört med Liverpools. Denna match kommer troligtvis Liverpool att pressa högt, och därmed vinna snabbt tillbaka boll. Då Liverpool är farliga på kontringar kommer West Ham United mest sannolikt att spela mer defensivt. Vi tror att Liverpool vinner denna match, och väljer därför på 1:an till oddset 1.25 på Bet365. Tips: Liverpool vinner Odds: 1.25 på Bet365

