Trolig startelva Liverpool: Mignolet Robertson Lovren Matip Gomez Wijnaldum Can Oxlade-Chamberlain Mane Firminho Salah

Laget från de ljusblå delarna av Manchester har tappat 4(!) poäng på hela säsongen. 20 segrar och 2 förluster gör att man leder Premier League med hela 15 poäng. Pep har verkligen fått sitt lagbygge dit han vill under sitt andra år i klubben och Barcelona jämförelserna är givetvis tydliga. Laget spelar på klassiskt Pep-sätt med bollinehav på 75% och bara kortpassningsspel på marken.

Något som dock kommer vara den största snackisen inför matchen är ju hur stor påverkan Coutinho-sagan har på laget och hela staden för delen. För Coutinho var inte bara Klopps kelgris utan hela stadens talisman. Ska man se i det stora perspektivet så var det i slutändan en win för alla att sagan om Coutinho och Barcelona fick sitt slut. Ja Liverpool vill givetvis ha kvar sin bästa spelare, men när en spelare inte längre vill va kvar och man i slutändan kan gå med en jättevinst så blir det bäst lösning för alla parter. Cirka 1,5 miljarder kronor är otroligt mycket pengar som Klopp kan investera direkt in i hans lagbygge.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss. | Villkor gäller