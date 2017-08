Liverpool FC – Arsenal FC: Se Premier League via live stream

2. Skapa konto & få gratis C More

2. Få C More Premium gratis

Skapa konto & sätt in 200SEK

Arsenal reser till Liverpool för att spela den tredje omgången i Premier League. Båda lagen har vunnit en och förlorat en inför stormötet. Det finns goda möjligheter att följa matchen via live stream och vi tänkte gå igenom hur du hittar en bra stream.

Vi visar vart man följer Premier League och Liverpool – Arsenal via live stream online. Det är en process som går väldigt snabbt och ger en tillgång till massvis av fotboll via stream. Så kom igång redan idag för att se Liverpool mot Arsenal på en bra stream.

Matchstart: Söndag, 27 augusti 17:00

Söndag, 27 augusti 17:00 Spelplats: Anfield, Liverpool

Anfield, Liverpool Visas hos: Viaplay live stream

Vart ser man Liverpool – Arsenal via live stream?

För att kunna följa Liverpool vs Arsenal via stream online krävs det att man har ett konto hos viaplay. Det är dom som äger rättigheterna för att sända matchen via live stream i Sverige. Det går sedan att enkelt följa andra matcher på samma streamingtjänst.

Man får även tillgång till att se andra sporter och ligor via live stream. Bland annat NHL, La Liga och en hel del fighting. Så hos viaplay får du inte bara se två av de bästa klubblagen i världen som också är några av de klubbar med mest pengar via live stream.

För att få tillgång till all den sport och fotboll som finns via live stream så krävs det att man öppnar ett konto hos streamingtjänsten. Sedan måste man välja att teckna ett sportabonnemang. Det är helt utan bindningstid och går enkelt att säga upp om man nu skulle vilja det.

När du sedan är helt igång med både konto och sportprenumeration har du tillgång till timtals av live streamad sport. Så se till att komma igång med din live stream på engelsk fotboll lagom till matchstart mellan Liverpool – Arsenal från Premier League.

Några av fördelarna med att välja en live stream som vi rekommenderar är att du alltid får en stream i hög kvalitet i både bild & ljud. Bra sportkommentatorer, proffsig sändning och flexibilitet. Det är en stor fördel att kunna ta med sig matchen vart man vill genom att exempelvis se den via stream på mobilen eller surfplattan.

Arsenal har höga förväntningar på sig

Det känns som att varje år har man höga förhoppningar på Arsenal som aldrig riktigt får det att stämma ordentligt. Kanske är detta deras år? Eller är konkurrensen för stor? Vi tror att Arsenal kan stå för säsong som ger dom en plats till Champions League.

De har gjort flera intressanta värvningar och får Arséne Wenger ihop lagbygget kan det bli en succésäsong för Arsenal. Men det är alldeles för tidigt på säsongen att dra några slutsatser. Det finns dock gott om utrymme för spekulationer.