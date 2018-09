Match: Liverpool - Chelsea, EFL Cup (engelska ligacupen)

Datum & tid: Onsdag den 26 september, 20:45

Arena: Anfield, Liverpool

Arena: Anfield, Liverpool

Trolig laguppställning, Liverpool Mignolet

Clyne – Matip – Lovren – Moreno

Henderson – Fabinho – Wijnaldum

Shaqiri – Sturridge – Origi



Skador: Adam Lallana, Alex Oxlade-Chamberlain, Dejan Lovren (tveksam) Virgil Van Dijk (tveksam), Divock Origi (tveksam), Dominic Solanke (tveksam),

Avstängningar: - Trolig laguppställning, Chelsea Caballero

Zappacosta – G. Cahill – Christensen – Emerson

Loftus-Cheek – Ampadu – Barkley

Moses – Morata – Hudson-Odoi



Skador: Marco van Ginkel, Antonio Rüdiger, Charly Musonda, Pedro, Ruben Loftus-Cheek (tveksam)

Avstängningar: - Två reservbetonade lag Engelska ligacupen bjuder genast på ett riktigt stormöte, när Liverpool möter Chelsea på Anfield. Dock är det inga toppade elvor som väntas mönstras, då ligacupen knappast är särskilt prioriterad i England. Jürgen Klopp väntas starta med ett nästan helt nytt lag jämfört med ligamatchen i lördags. Joel Matip, Georginio Wijnaldum, Jordan Henderson och Xherdan Shaqiri är de enda som väntas stanna kvar i startelvan, vilket blir Shaqiris blott andra start i sin nya klubb. Maurizio Sarri lär ställa upp med en ny startelva till 100 procent, men det är inga dåliga ersättare som slängs in. Spelare som Andreas Christensen, Gary Cahill och Alvaro Morata är mer än vana av att spela matcher som denna. Speltips En reservbetonad startelva ställs emot ett reservlag, ungefär. Vi tycker ändå att Liverpools elva ser starkare ut här. För det första har man kvar 4 spelare från lagets galaelva i helgen, och utöver det kliver spelare som Fabinho, Dejan Lovren, Alberto Moreno och Daniel Sturridge in i startelvan. Det är spelare som lika gärna hade kunnat vara ordinarie, men som inte är det på grund av anpassningsperiod, tidigare skador och stenhård konkurrens. I Chelseas elva har vi exempelvis Ethan Ampadu och Callum Hudson-Odoi, unga grabbar som inte skrämmer många. Visst finns det kvalitet också i form av Morata med mera, men Liverpool känns som sagt starkare här. Vi spelar den raka 1:an till oddset 1.90 på Unibet. Tips: Liverpool vinner

Odds: 1.90, Unibet

