Streama Missa inte kvällens match mellan Liverpool och Brighton. Titta på matchen på Viaplay! Viaplay tillhandahåller alla Premier League matcher för alla som har ett konto hos dem. Match: Liverpool - Brighton

Datum & tid: Lördag 25 augusti 18:30

Arena: Anfield

Streama: ViaPlay Trolig laguppställning, Liverpool Alisson Alexander Arnold - Gomez - Dijk - Robertson Wijnaldum - Henderson - Keita Salah - Firmoino - Mané Trolig laguppställning, Brighton Ryan Montoya - Duffy - Balogun - Bernardo Knockaert - Stephens - Pröpper - March GroB Murray Speltips Premier League Brighton överraskade i sin match mot The Red Devils Sadio Mané har imponerat de två första matcherna för Liverpool denna säsong och markerar därmed sin position som vänster yttermittfältare. I Liverpools första match gjorde Mané två mål mot West Ham, och i andra matchen ett mål mot Crystal Palace. Sadio Mané har övat sampelet med Firmino och Salah sedan tidigare. Denna säsong kan denna anfalls-trio vara farligare än någonsin. Förra helgen lyckades Brighton väcka uppseende på många håll i sin match mot Manchester United. Brighton vann matchen med 3-2 i vad som blev en skräll för Manchester United. Redan efter 30 spelade minuter leder Brighton med 2-0. Sedan efter 34 spelade minuter gav Lukaku fansen hopp efter det första målet för Manchester United. Efter 10 minuter gör GroB mål på straff, som resultat av en kontring där Fred slarvade bort bollen. Brigton var effektiva i avslutningarna och stal ofta bollen från Manchester United-spelarna. Nu kanske de upprepar sig mot Liverpool på bortaplan. Liverpool är bland de lovande kandidaterna som kämpar om Premier League-titeln denna säsong. Förra säsongen hamnade de på fjärde plats med 75 poäng, 25 poäng bakom Manchester City på första plats. Vi får inte heller glömma att samma Liverpool tävlade som finalister om Champion League-titeln. Speltips Klopp kommer inte låta Brighton stjäla bollen, utan kommer att hitta sätt att passa effektivt och smidigt inom Brightons planhalva. Liverpool kommer troligtvis spela med en hög press och tvinga Brighton till mål. Brighton däremot kommer göra sitt bästa för att spela som de gjorde mot Manchester Untied. Brighton kommer att pressa med jämna mellanrum för att överraska motståndarna. Liverpool får akta sig för att hamna i tryggt läge. Denna match kan vara målrik med tanke på Liverpools måleffektivet och Brightons press. Liverpool tar mest sannolikt hem denna match. Tips: Liverpool vinner matchen

Odds: 1.36 på Bet365

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.